Un bărbat din Neamț a murit după ce a pus oala cu mâncare la încălzit

Vecinii au fost cei care au văzut fumul gros, ieşind de sub acoperiş, şi au dat alarma.

Bătrân: ”Eu când am intrat focul ardea aici. El dormea acolo”.

Bărbatul locuia împreună cu un frate, care atunci era plecat la muncă. Atunci când vecinii au văzut fumul, era deja prea târziu.

Benone Bălan, vecin: ”Văzând foc în casă a spart uşa, a spart un geam să se elibereze. A mai trecut un consătean şi a scos butelia afară, după care a pus mâna pe el şi a zis "nimic de făcut”.

Focul ardea deja mocnit şi întreaga casă era plină de un fum înecăcios.

Cristian Adrieş, vecin: ”Am spart uşa. Am dat cu piciorul şi când am intrat, în partea dreaptă era flacăra până sus. Am găsit o oală şi era un butoi în curte şi am luat oala şi am dat”.

Ionuț Ușanu, vecin: ”Am intrat că ieşea fum şi l-am văzut. Era butelia, am scos butelia că era numai jar, erau haine, scânduri, ce erau pe acolo”.

Vecinii l-au scos pe bărbat din casă, dar medicii chemaţi la faţa locului nu au mai putut face nimic.

Petre Pintilie, ISU Neamţ: ”Un echipaj medical a constatat decesul. Cauza probabilă a incendiului, amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile faţă de aparatele de gătit”.

De altfel, pompierii atrag atenţia că vasele puse pe foc trebuie supravegheate atent, iar obiectele inflamabile nu trebuie aşezate lângă sursa de foc. Fratele rămas în viaţă are acum nevoie de ajutor, pentru că locuința e distrusă.





Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 25-09-2023 17:10