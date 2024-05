De ce apa trebuie să conțină potasiu, sodiu și calciu. Cum și când trebuie să o bem

În funcție de masa corporală, nu ne referim neapărat la 2 litri pe zi. Să nu conțină multă sare, acesta e cea mai bună mâncare. Vorbim despre electroliți sau minerale, adică despre substanțele care ne mențin în viață.

Cea mai bună mâncare are extrem de puțînă sare și multe plante condimentare pentru gust.

Cel mult 5 grade de sare pe zi înseamnă să lăsăți rinichii să controleze bine mineralele vitale din organism cum ar fi: sodiu, potasiu și calciu. Datorită acestora, inima are activitate elctrică. Datorită acestora, creierul are activitate electrică.

De ce puțin sodiu zilnic, adică puțină sare. Sodiul, dar și potasiul sunt minerale din organism controlate de rinichi, de aceleași locuri din rinichi, de fapt.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Reglarea este de obicei unu contra celuilalt. Când e prea mult sodiu, rinichiul se concentrează pe sodiu, pe sare, să o elimine cât poate. Nu se mai uită la potasiu să îl rețină.”

Prea multă sare înseamnă că rinichiul crește tensiune arterială. Aceasta deoarece sarea atrage apa. Pe de altă parte, prea multă sare înseamnă puțin potasiu, adică vasele de sânge nu se mai relaxează. Și crește din nou tensiunea.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Vasele de sânge au mușchi și sunt ajutați de potasiu să se relaxeze. Ajută la normalizare tensiunii arteriale, ajută la reglarea ritmului inimii și la funcționarea normălă a sistemului nervos.”

Cinci minute durează ca tot sângele să treacă prin rinichi. Ajunge încărcat de reziduuri și iese curat, după ce trece prin mii de filtre microscopice. În acest proces vital, rinichii cer apă cu minerale, apă minerală.

Prof. univ dr. Ștefan Voicu - Facultate de inginerie chimică și biotehnologii: „Nu apa ca atare ne hidratează, ci apa care are un conținut de săruri ne hidratează. Ce fel de săruri: cele care sunt esențiale- potasiu, sodiu, calciu. Avem așa ceva în apa? Avem! Ar fi o problemă să bem apă, care nu le are, dar ar fi o problemă. Care apă nu are săruri: apa distilată, apa pură sau apa ultra-pură. Asta e foarte dăunătoare sănătății pentru că, odată ce este introdusă în organism, nu face altceva decât să dilueze nivelul sărurilor, iar acest nivel foarte diluat poate duce inclusiv la deces.”

Rinichii controlează mineralele din sânge - sodiu, potasiu, calciu. La concentrații scăzute, apar artimii.

Sodiul, potasiul și calciu din sânge se verifică prin analiza numită ionogramă. Atât cardiologii cât și nefrologii sunt intersați de aceste valori. Arată cât de bine funcționează rinichii. Și, în legătură directă cu aceștia, inima.

