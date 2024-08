Cum ajung copiii să aibă colesterolul mai mare decât al părinților. ”Ravagii rezultă în urma acestui regim alimentar”

Și copiii reacționează prost odată ce consumă, regulat, grăsimi trans. Crește alarmant colesterolul rău, așa cum se întâmplă și în cazul adulților.

Vă spunem cum putem să abordăm problema prăjiturilor sau a merdenelelor cu un școlar, care sigur are acces din plin la acestea.

Grăsimile trans nu există în natură. Sunt invenția oamenilor, aceasta pentru plăcerea gustului, dar și pentru un preț accesibil.

Le găsim în aluaturi, chipsuri ori prăjituri. Nu sunt recunoscute de organism. Pentru că nu le recunoaștem, odată ce le consumăm, ne apărăm. Și producem inflamație. Inflamația cronică înseamnă boală cardio-vasculară.

Dr. Iulian Călin, cardiologie intervențională: ”Le găsim în cele mai multe prăjituri făcut de-a gata - cum se spune. Astea au foarte multe grăsimi trans. Cresc nivelul colesterolului rău uite așa, dintr-o dată. Dacă noi avem un obicei de a mânca regulat astfel de alimente cu aceste grăsimi, pe care organismul nu le recunoaște, ravagii rezultă în urma acestui regim alimentar. Referindu-ne strict la grăsimile trans, ele cresc inflamația, care esta la baza începerii depunerii colesterol în artere și progresează până la înfundarea lor”.

Grăsimile trans scad colesterolul bun, protector din sânge, numit HDL colesterol. Simultan, cresc nivelul colesterolului rău, numit LDL colesterol. Acest fenomen se vade și în cazul copiilor, din păcate.

Colesterolul ajunge la normal într-o lună la copii, fără agresiunea grăsimilor trans

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: ”Avem o creștere importantă la LDL și o scădere a HDL. Am văzut asta și la un copil normoponderal, care mânca o pungă de chipsuri pe zi. Asta era plăcerea lui și ajunsese la un colesterol mai mare decât la părinților lui. Am scos acel chips zilnic și am reușit să aducem colesterolul în 3-4 săptămâni”.

Din fericire, în cazul copiilor, fără agresiunea grăsimilor trans, colesterolul din sânge ajunge la normal în doar o lună. Copilul însă are nevoie, obligatoriu, de grăsimi în tot procesul de creștere.

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: ”Discuția ar trebui să înceapă de la ce introducem – introducem alimente bogate în grăsimi sănătoase. Pește gras - care foarte rar e în dieta unui copil, nuci, alune, caju, fistic, o gamă de alimente pe care ar trebui să le aibă toți copii”.

Fisticul ori alunele crude sunt ușor de acceptat de către copii. Sunt alternativa la dulciurile ambalate. Și scad colesterolul rău din sânge.

