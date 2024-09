Cum afectează deshidratarea ritmul cardiac și sănătatea generală a corpului. „Produce o epuizare”

Deshidratarea îi aduce în haos și determină simptome de insuficiență cardiacă, adică vă lasă fără aer.

Ștefan Busnatu, medic primar cardiologie: „Suntem în fața unei inimi deshidratate, a unui pacient deshidratat și putem să vedem accelerarea ritmului cardiac. Produce o epuizare a mușchiului cardiac și apar simptome de insuficiență cardiacă, adică lipsă de aer, nu face decât să ne scurtăm viața”.

Care sunt electroliții vitali?

Sodiul și potasiul, unul în celulă, altul în afara acesteia. Produc impulsurile electrice, pe baza cărora bate inima. Calciul transmite impulsurile nervoase pentru ca mușchiul cardiac să se miște. Magneziul intră în complicatul circuit al tensiunii arteriale.

Rinichii se folosesc de acești ioni vitali sau de electroliți sau de minerale. Suferă rinichii, suferă și inima.

La începutul vieții, dar și după 50 de ani, e recomandată apa plată în defavoarea celei minerale, cu o concentrație mare de minerale. La începutul vieții, avem organe care învață. După 40 de ani, la nivelul rinichilor se vede deja îmbătrânirea.

Ștefan Voicu, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „Dacă ne uităm pe eticheta unei ape, vedem că avem ioni cu plus și ioni cu minus; dacă adunăm ce-i cu plus și ce-i cu minus, ne dă același lucru, pentru că apa e neutră. Hidratarea se face doar cu apă, nici cu ceai, nici cu cafea, nici cu sucuri. După 40 de ani, în fiecare an, rata de filtrare glomerulară, capacitatea rinichiului de a filtra sângele scade cu 1%. Cantitatea mai mare de săruri pe care o conține apa minerală suprasolicită rinichiul după o anumită vârstă; ideal ar fi ca, după 50 de ani, să se consume mai multă apă plată decât apă minerală”.

Așadar, pentru binele inimii, încercați să beți un pahar de apă la fiecare oră.

