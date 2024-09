Bucureștiul a devenit un șantier uriaș: 1.300 de blocuri nu au apă caldă. Nicușor Dan: „Iarna aceasta o să fi mai bine”

Sunt ultimele săptămâni cu vreme bună, în care echipele de muncitori mai pot sta pe teren, astfel încât să termine cât mai multe lucrări.

„Iarna aceasta o să fie mai bine”, dă asigurări primarul Capitalei, Nicușor Dan, care avertizează că nu vom scăpa de neplăcerile din trafic din cauza lucrărilor.

Femeie: „Nu am apă caldă, chiar acum am venit de la farmacie că am răcit, m-am spălat și eu pe unde trebuie și am răcit. N-am, de 2 săptămâni n-am apă caldă. Vara asta chiar ne-a dat peste cap, dar eu înțeleg, pentru că așa ceva n-am văzut niciodată”.

Aproape 300 de km din 1.000 cât are rețeaua principală au fost înlocuiți în ultimii ani. Mai este însă mult de lucru până când sistemul de termoficare va fi complet funcțional, mai ales că reparațiile serioase nu au început de multă vreme.

Bucureștean: „Acum n-avem de 2 săptămâni, a mai fost oprită și luna trecută și la începutul verii, cred că în total vara asta am avut 3 săptămâni de apă caldă”.

Bucureștean: „Am încălzit, dar nu e ca atunci când ai apă”.

Un tronson de la Piața Iancului face parte din magistrala cu cele mai multe avarii. De la CET Sud, conductele, vechi de aproape o jumătate de secol, aduc agentul termic în toată zona și chiar îl duc mai departe în cartierul Aviației, pe o distanță de 15 kilometri.

Cristian Anton, directorul Companiei Energerica: „Vechimea rețelei este de peste 40 de ani. În ultimul an au fost peste 57 de avarii. Situația era dramatică, ele au rezistat destul de mult, mult mai mult decât ar fi trebuit să reziste. Și-au cam atins ciclul de viață, de aceea aceste conducte au garanție de peste 30 de ani, sunt conducte preizolate, cu fir de detecție a avariilor”.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: „Dacă s-ar putea face fără să afectăm traficul, le-am face, dar nu se poate altfel. Acum, când o să înceapă școala săptămâna viitoare, lucrările care vor afecta cel mai mult traficul vor fi cele de la magistrala de metrou către Otopeni. Acolo am suplimentat cât am putut transportul public, dar o să fie probleme”.

În total, 45 de kilometri de conductă, din 70 promiși pentru 2024, au fost deja modernizați.

