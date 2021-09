Ce înseamnă ficatul gras și cum se tratează. Fresh-urile de fructe, atât de la modă, sunt la fel de dăunătoare ca alcoolul

Ficatul gras înseamnă încărcarea cu grăsime a acestui organ. Nu există tratament medicamentos. Afecțiunea poate fi tratată - dacă tratați bolile, care determină ficatul să se încarce cu grăsime.

Prea multă mâncare. Grăsimea nu se depune doar sub piele. Primul organ care suferă este ficatul. Între celulele lui nobile apar celule mari, de grăsime. Se înmulțesc și, practic, strivesc celulele funcționale din ficat, numite hepatocite.

Odată strivite, apar cicatrici. Boala se numește statoză hepatică non-alcoolică sau ficat gras. Poate evolua spre steato-hepatită. Ultima etapă a bolii se numește ciroză hepatică.

Într-o primă etapă, ficatul are capacitatea să își revină. Dacă este tratată cauza care determină încărcarea cu grăsime. Spre exemplu, dacă ficatul suferă pentru că mâncați prea mult, veți reduce porțiile. Dacă suferă pentru că aveți grăsimile din sânge prea mari, se controlează aceste grăsimi.

Dr. Nicu Caceaune, medic primar medicină internă: ”După ce îi informez că au stetoză hepatica, instant întreabă ce hepato-protector mi se potrivește mie x, y sau z, probabil niciuna. Dacă sursa steatozei este dată de dislipidemie, cu siguranță vom trata colesterolul și trigliceridele cu sport și regim alimentar”.

Nu există un tratament medicamentos al stetozei. Este un tratament al cauzei care generează steatoza.

Dacă tiroida suferă, și ficatul va fi afectat

Adică ficatul gras. O altă boală care determină încărcarea cu grăsime a ficatului se numește diabet.

Dr. Nicu Caceaune, medic primar medicină internă: ”Dacă sursa steatozei e față de diabet, tratăm diabetul ca atare cu anti-diabetice orale sau insulină, la care adăugăm un regim igieno-dietetic adecvat”.

Bolile tiroidei sunt extrem de frecvente în România. Afectează preponderent femeile. Dacă tiroida suferă, cel mai probabil ficatul va avea o încărcare de grăsime. Își revine ficatul, dacă tratați tiroida.

Analizele care arată funcția tiroidei sunt decontante prin casa de asigurări. Se numesc FT 4 și TSH și se verifică în pachetul anual de investigații.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: ”Cea mai evidentă legătură între tiroidă și ficatul gras apare cel mai frecvent la pacienții cu hipotiroidie, când tiroida nu funcționează bine, crește colesterolul, crește LDL, scade colesterolul bun, cresc trigliceridele, apare o încărcare grasă”.

Odată tiroida tratată, și ficatul își revine.

Stresul are un impact major asupra ficatului

Ficatul este uzina noastră energetică, iar un impact major asupra lui îl are stresul. Este extrem de toxic pentru ficat, astfel încât un pacient care este normaponderal, alimentație sănătoasă și nu are boli adăugate și are totuși un ficat steatozic să nu creadă că e cumva din senin.

Un alt element care afectează teribil ficatul este zahărul, care are un impact direct. Indiferent de forma de zahăr sau de fructele consumate în exces, fructoza se duce direct în ficat, care o metabolizează transformând-o în grăsime.

Sfatul ar fi să nu eliminăm fructele din alimentație ci, sub nicio formă să nu le transformăm în suc de fructe. Asta au făcut mămicile în America anilor 80, când fresh-ul de fructe a fost principal cauză pentru apariția unui fenomen năucitor, steatoza hepatica nonalcoolică la bebeluși.

Abia spre anii 2000, medicii au realizat că prea multe fructe au dus la această steatoză hepatică, cu grăsime abdominală și obezitate monstruoasă la americani.

Pierderea câtorva kilograme, a 10% din greutatea corporală, duce la o ameliorare spectaculoasă a funcțiilor hepatice.

Sunt 7 cubulețe de zahăr într-un pahar cu suc de fructe

Consumul de fructe și fresh-uri este foarte la modă, dar este o direcție greșită. Natura a pus fructoza într-un fruct, amestecată cu multă apă, cu fibre, pe care noi dacă îl mestecăm ne săturăm și ne oprim.

Porția normal ar fi cât putem să ducem într-o palmă. Or, într-un pahar cu fresh noi punem 4-5 fructe și bem apă cu fructoză, care este echivalentul zahărului rafinat.

Sunt 7 cubulețe de zahăr într-un pahar cu suc, nu contează că e fresh, suc natural sau băutură carbogazoasă. Și nici nu ne oprim la un pahar, pentru că creierul nostru îl consideră apă. Și atunci putem bea liniștiți un litru de suc, el se comportă ca și cum ar fi alcool. Ne umple ficatul de grăsime, crește circumferința taliei, apare apoi și diabetul, apare și dislipidemia.

Este un lucru pe care nu îl realizăm, că ne facem un rău bând fresh de fructe.