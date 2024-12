Recuperarea după un accident vascular cerebral necesită consiliere psihologică atât pentru pacient, cât și pentru familie

Unii dintre pacienți rămân cu sechele locomotorii, alții cu probleme de exprimare, însă peste toate acestea, cei mai mulți au nevoie de consiliere psihologică. Au nevoie să fie susținuți de un specialist, dar și de familie.

Dr. Gabriella Bondoc, medic primar psihiatrie: „Oamenii se concentrează foarte mult pe recuperarea motorie și uită că 50% din pacienții post AVC fac depresie. De foarte multe ori, oamenii se concentrează atât de mult asupra lor, încât uită impactul psihologic pe care îl are un AVC. Și atunci avem nevoie de consilierea lor pe acceptare și pe ceea ce se numește ''doliu după sinele sănătos''. Acest proces de acceptare psihologică a faptului că nu mai sunt și s-ar putea să nici nu mai fiu vreodată ce am fost. Evident, însă ar trebui cumva să avem foarte mare grijă de partenerii de viață și de membrii familiei, pentru că fără o terapie de familie vom îngriji pacientul și vom rata depresia soției sau soțului, care va trebui cumva să se confrunte cu o schimbare completă a rolurilor în cuplu și în familie. Va trebui să accepte un rol de îngrijitor pentru uneori restul vieții, lucru care are un impact psihologic semnificativ.”

Aflați din emisiunea ''Luptăm pentru viață'' prezentată de Liliana Curea cum poate fi sprijinit emoțional un pacient cu AVC, dar și familia din care face parte.

