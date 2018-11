Radiografia dentară NU crește riscul de cancer. Explicația medicilor specialiști

Înainte să lucreze la un zâmbet spectaculos, un stomatolog bun va dori ca totul să iasă bine la poză! Vorbim despre radiografii şi alte investigaţii dentare, de teama cărora mulţi pacienţi încă evită drumul la cabinet.

Clarificăm împreună câteva mituri, dintre care cel mai cunoscut e că aceste teste ar fi profund iradiante. Nimic mai fals. În prezent, aparatele care fac tomografii şi radiografii dentare sunt atât de performante, încât în unele ţări s-a renunţat la purtarea de către pacient, a sortului de protecţie împotriva raxelor X.

Unele lucruri nu s-au schimbat, cum este faptul că o cameră de radiologie trebuie să aibă obligatoriu pereţii căptuşiţi cu plumb sau o grosime de cel puţin 30 de centimetri. Cât despre iradiere, progresele sunt remarcabile.

Acesta este un aparat clasic pentru radiografii retroalveolare, adică pacientul ține filmul sau senzorul în gură. Jumătate din cantitatea de radiaţii pe care o primeşti ca să îţi vadă unul, doi sau cel mult trei dinţi, o emite acesta, care costă 70.000 de euro, ca să îţi vadă toţi dinţii.

Din start, să demontăm un mit: nici radiografia simplă, nici tomografia dentară nu cresc riscul de cancer; degradarea celulelor e minimă. Oricum, fără de acum două decenii, puteţi uita de „filmul" pe care îl purtaţi de la centrul de imagistica la stomatolog.

Dr. Răzvan Boberis, medic dentist: „Nu mai folosim imprimantă, pentru că nu mai avem nevoie. În schimb, avem un soft care poate dintr-o radiografie 2d să facă 5 planuri. Practic, vedem un mini-3D cu o radiaţie minimă.”

Dr. Simona Boberis, medic dentist: „Aceste investigaţii fac parte dintr-un pachet care ne trebuie neapărat pentru a avea rezultate şi diagnostic precis. Adică nu plec nici să fac un detartraj dacă nu am o radiografie. Acolo avem o imagine de ansamblu, acolo vedem carii, tratamente necorespunzătoare, infecţii foarte mari.”

Aşadar, radiografia nu este un moft. După tratamente complexe, medicii se asigură şi îşi asigură pacienţii că totul e în regulă. Că un canal a fost obturat până în vârf sau că un implant a fost plasat exact unde trebuie.

Până şi dentiştii care s-au specializat pe estetică nu se apucă de treabă până nu se asigură că terenul e sănătos.

Dr. Yazan Aq, medic dentist: „Care vor faţete sau vor să pară mai ok, ei deja au nişte probleme. Este mult mai indicat să facem o radiografie panoramică. Cum e acolo. Şi dacă are probleme pacientul respectiv începem să rezolvăm.”

În mediul natural, omul suferă o iradiere de aprox. 2.000 de unităţi pe an. Dar şi dacă mănânci pur şi simplu o banană, care e bogată în potasiu, deci are şi izotopi radioactivi, primeşti o iradiere de 0,1 unităţi. Este permisă şi considerată sigură o iradiere suplimentară, în scop medical, de 1.000 de unităţi pe an. Prin comparaţie, atunci când faci o radiografie panoramică primeşti 20 de unităţi, adică foarte puţin.

Trecem la vârful de lance în investigaţii dentare: tomografia. Încă e interzisă gravidelor, însă copiii peste 6 ani o pot face în siguranţă.

Medic: „Acum trecem la 3D. Dacă pacientul este mai voluminos, creştem până la 122 de mGrey pe cm3.”

Reporter: „Aveti şi o setare specială pentru copii?”

Medic: „Da, aici. Putem şti exact doza emisă de aparat în funcţie de mărimea pacientului. Pentru copii, este de trei ori mai mică doză decât pentru adult!”

Cel mai convingător argument pentru faptul că tomografia, o investigaţie extrem de precisă, e felul în care specialiştii străini au schimbat regulile de protecţie a pacientului. Pur şi simplu în unele ţări nu se mai poartă vechiul sorţ de plumb.

Dr. Octavian Doagă, medic generalist: „În Belgia, de exemplu, unde am avut ocazia să asist la un curs, am avut surpriza să constat că pacienţii lor nu mai sunt ecranaţi. Asta pentru că nivelul de iradiere pe acest tip de tehnologie este foarte redus.”

O comparaţie simplă, folosită de stomatologi, e că un zbor cu avionul de la Bucureşti la Roma presupune acelaşi nivel de radiaţii ca un CT pentru toată dantură. E drept, şi costurile sunt similare, doar că zâmbetul obţinut e de lungă durată.

