Israelul bombardează intens orașul Rafah, după ce Hamas a acceptat o propunere pentru un armistiţiu în Gaza. VIDEO

Loviturile sunt necontenite de aproximativ 30 de minute, a precizat această corespondentă cu puţin înainte de orele 19.00 GMT, relatează o corespondentă a agenţiei France Presse, potrivit Agerpres.

Israel is not defending itself, it is committing genocide. pic.twitter.com/UwfrfgS1VQ

BREAKING : This is Rafah tonight, under the heaviest Israeli bombardment yet.



Armata israeliană a reiterat luni seară apelul la evacuare lansat dimineaţa locuitorilor din cartierele estice ale oraşului Rafah, precizând că această evacuare este un preludiu al unei operaţiuni "terestre" în această localitate devenită refugiu pentru peste un milion de palestinieni la marginea de sud a Fâşiei Gaza sub asediu.

While everyone is busy talking about the ceasefire, East Rafah is being massacred right now, and israel is dropping flare bombs there pic.twitter.com/174n5NYkze