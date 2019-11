Putem salva vieți cu o simplă donare de sânge. Cum funcționează Registrul de Celule Stem

Cum v-ați simți azi dacă ați afla că un gest simplu poate salva o viață? Perfect? Împliniți? Nici nu ar avea cum să fie altfel.

E nevoie de atât de puțin pentru a vă înscrie în registrul donatorilor de celule stem. Util pentru cei care suferă de boli ale sângelui și care pot fi astfel nu doar tratați, ci vindecăți.

Să luăm exemplul Germaniei, unde nouă adulți din zece figurează în registrul internațional. La fel se întâmplă și în Marea Britanie.

Tatiana a trecut printr-un transplant de celule stem, în urmă cu trei ani. Astăzi este sănătoasă.

Tatiana Nan, pacient transplant: “Imi spuneau că am măduva unui om de 90 -100 de ani. Nu mai producea niciun fel de celule. După transplant, când am văzut că nu mai am nevoie de nicio tranfuzie, a început viața altfel.”

Celulele stem sănătoase au venit de la sora ei. Dacă n-ar fi fost compatibile, singura șansă la viață ar fi fost să apeleze la registrul donatorilor voluntari.

Andreea Groza, corespondent: „Mă aflu la un bețișor distanță de a avea șansa să salvez viața unui om. Rotesc acest bețișor pe fața internă o obrazului își desprind câteva celule. Celulele vor fi duse într-un laborator acreditat, iar laboratorul îmi face un fel e amprentă imunologică. Ulterior, voi intra într-un registru internațional, iar dacă cineva din această lume are nevoie de mine și e compatibil cu mine, aș putea să-i salvez viața pritr-o simplă donare de sânge.”

Așa putem ajuta pacienții care suferă de leucemie acută.

Dr. Aurora Dragomirișteanu, Registrul donatorilor voluntari de celule stem: „Este un tratament nu care îi lungește viața, ci care îl vindecă, iar asta e un lucru suficient ca să dăm această șansă.”

Tatiana face parte dintr-o categorie mai mare de tineri cărora măduva nu le mai funcționează.

Măduva din interiorul oaselor late - șold sau stern - produce elementele figurate ale sângelui. Celule roșîi, celule albe și trombocite, elementele biologice care asigură vindecarea. Dacă măduva nu mai funcționează, apare așa-numita anemie a-plastică, o boală hematologică, care NU este cancer.

Dr. Alina Tănase, medic primar hematolog, transplant medular: „Nemaiavând leucocite, nu mai poate să facă față, imediat apare o infecție care să îi pună viața în pericol. Nemaiavind trombocite, poate să facă o sângerare masivă oriunde, într-un un organ vital, organismul nu poate funcționa.”

O hemoleucogramă arată lipsa celulelor din sânge. Boală poate fi vindecată doar prin transplant de celule stem. Odată transplantate de la o persoană sănătoasă, aceste celule vor produce singure celule roșîi, celule albe și trombocite sănătoase.

Transplantul înseamnă o procedură asemănătoare transfuziei de sânge. Cea mai mare șansă pentru pacient este un frate compatibil. Altfel, soluția este registrul internațional de celule stem.

Andreea Groza, corespondent: „De 40 de ani, în Europa de Vest, toți adulții sănătoși care au peste 18 ani pot întră în acest registru de celule stem. E cazul să intrăm și noi, în masă!”

Puteți ajuta accesând site-ul www.registru-celule-stem.ro și folosind kit-ul cu bețișoare. Este complet gratuit.