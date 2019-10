“Noi, doctorii, tratam omul, nu boala.” Medicul care îngrijește pacienții acasă și îi duce cu mașina personală la spital

"Am înțeles că noi, doctorii, tratăm omul, nu boala și fiecare caz e o provocare.” Cu aceste gânduri își începe fiecare zi Raluca Nichitean, un medic aflat la început de drum în carieră, un om bun, care pune interesul pacientului mai presus de ori

Are doar 31 de ani și este genul de doctor de care are nevoie România: priceput, răbdător cu cei aflați în suferință și preocupat de susținerea unui sistem încărcat de opreliști când vine vorba de tratamente.

A ales Reumatologia, o specializare cu un mare deficit de personal. În doi ani, de când a terminat rezidențiatul, și-a deschis două cabinete în județul Cluj și i-au trecut prin mâini sute de bolnavi.

Raluca și-a luat specializarea în urmă cu doi ani și tot atunci și-a deschis primul cabinet. Simte că aici are liberatea și timpul necesare de a trata fiecare pacient așa cum își dorește: cu răbdare și implicare. Cei mai mulți dintre bolnavii pe care îi îngrijește sunt trecuți de prima tinerețe și au nevoie pe lângă tratamente medicale, de sprijin moral.

Maria, pacientă: “Vin a treia oară. Mi-a plăcut de prima dată când am văzut-o. Mi-am dat seama că e un om omenos, și meticuloasă. Și la telefon, dacă mi s-a întâmplat să am ceva, am sunat-o. Ar fi bine să avem mai mulți medici ca și ea, iar eu o să o recomand."

Raluca: “În fiecare zi, obiectivul meu este să schimb viața omului, asta îmi propun. De aceea, țin și foarte mult să îi încurajez când îi văd: hai că se poate! Nu o privesc ca pe o meserie, pentru mine e un stil de viață. Nu mă plictisesc niciodată, văd fiecare caz ca și o provocare. Sunt foarte curioasă: cu ce vine? Două patologii la oameni diferiți nu sunt la fel. Noi tratăm omul, nu boala.”

Nimic nu se compară cu bucuria de a pune pe picioare un pacient care îi vine în scaun cu roțile. Spune că nu poate face minuni, însă prietenia pe care le-o arată suferinzilor îi face să o vadă ca pe un înger păzitor.

Raluca: “Așa de mult contează ce schimbare faci în viața omului, nu realizezi! Tot le spun colegilor că trebuie să fie spiritul asta altruist, hai să ajut omul, nu doar să vin la serviciu și să plec. Pe ce treaptă suntem noi și pe ce treaptă este pacientul? Suntem pe aceeași treapă, nu este nicio diferență.”

Iar pasiunea pentru meseria pe care și-a ales-o nu îi da pace nici în timpul liber. Și-a terminat programul în această zi, însă nu și orele de muncă.

Voluntar, Raluca este alături de bolnavi și după ce pleacă de la cabinet. Încă de când era rezident a înțeles că în sistemul nostru medical e nevoie de mai multă dăruire, iar ea a hotărât să se implice. Într-o zi, când ambulanța întârzia să ajungă la un pacient grav, s-a decis să îl transporte cu un taxi - pe care l-a plătit din banii ei. Au trecut doi ani, iar acum, are numeroși bolnavi pe care îi consulta gratuit acasă și când e nevoie îi duce cu mașina personală la spital.

Pe doamna Maria a cunoscut-o în ambulatoriul Spitalului Județean Cluj, când Raluca era încă rezidentă. Femeia trecuse prin mâinile mai multor doctori, dar spune ea, niciunul nu reușise să o ajute.

Maria Baciu, pacientă: “Nu puteam să îmi mișc mâna, nu îmi vine să cred. Așa un medic, vă spun sincer, am umblat foarte mult, dar n-am aflat. Și am fost și la cabinet și vedeam cum după ce consulta bolnavele și stătea acolo în anticameră și așa le explica de puteai să înțelegi, oricât de redus erai. În primul rând, că e om cu O mare. Dacă ar da Dumenzeu barem o jumătate din ei să fie așa ca doamna doctor, ar fi mult mai bine.''

Raluca: “Și eu de la ei învăț cât de mult contează să pui suflet și să vorbești cu ei de la egal la egal, pentru că dacă nu îți pasă e simplu pentru tine, însă el pierde totul. Hai să schimbăm ceva. Trebuie doar să îți pese, atât.”

Însă nu doar pacienții o apreciează pe Raluca. Și colegii din cele două cabinete pe care le conduce - unul în Cluj-Napoca, altul în Florești - au învățat de la ea ce înseamnă bunătatea. Și că mai important decât orice câștig material este sufletul omului care vine la doctor pentru ajutor.

Fizioterapeut, colega medicului: “O doctoriță foarte bună, are o pasiune pentru meseria ei și cu pacienții este foarte drăguță. Tot timpul să ajute și asta e foarte important.”

Raluca ar putea castiga mult mai bine în străinătate, însă a ales să rămână în țară, unde lipsa de specialiști în Reumatologie e o mare problemă. Anul trecut doar 112 doctori și-au luat această specializare. Tânăra crede cu toată tăria că puterea expemplului poate schimba mentalități și, de ce nu, poate aduce valoare sistemului medical din România.