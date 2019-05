Cum se pregătește Andreea Răducan pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil

"Mă bucur pentru a două oară pentru cel mai înălțător sentiment pe care Dumnezeu l-a dat femeilor". Sunt cuvintele Andreei Răducan, care a anunțat online că va fi din nou mămică.

De altfel, fosta mare campioană își dorea o familie numeroasă. Acum, ea și soțul se pregătesc să îl întâmpine pe frățiorul micuței Amira Sophia, care împlinește anul acesta doi ani.

Andreea Răducan: “Când naști primul copil toată lumea te întreabă și al doilea când vine? Tot timpul am zis să ne bucurăm de ceea ce am primit, o minute de fetiță. Când am descoperit viața alături de Amira, acum ne apropiem de 2 ani, am început să ne gândim să vină un frățior sau o surioară. Frățiorul este acum pe drum. Și discutăm, după ce Amira doarme și avem un pic de liniște, încercăm să îl tratăm cum am tratat-o și pe Amira - vorbim cât putem de mult cât îl iubim.”

