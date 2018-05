Cum arată acum românul care a slăbit 130 de kilograme

A slăbit 130 kg, însă efortul său pentru a avea un corp armonios nu s-a oprit aici. Vorbim despre un fost pacient cu obezitate morbidă, care după operaţia de micşorare a stomacului a suferit încă 2 intervenţii, pentru îndepărtarea pielii rămase.

A fost nevoie, evident, de corecţii, în aproape toate zonele corpului. Pe măsură ce clinicile din România fac tot mai multe proceduri bariatrice- dedicate bolnavilor că nu pot slăbi doar prin dieta- apar şi echipele de plasticieni, dedicate "cosmetizării" după o slăbire masivă.

"La operaţie, m-am suit pe masa de operaţie cu 200 de kilograme. Şi încă nu era punctul maxim... am avut 220 de kilograme”.

Acest domn a slăbit 130 de kilograme, în cursa pentru a-şi redobândi sănătatea. A trecut printr-o intervenţie de micşorare a stomacului şi, în câteva luni, a slăbit galopant.

„Acum am 90 de kilograme. Încă mai port câteva kg în plus, în cârcă, cum se zice... atunci duceam doi oameni şi jumătate!”

Pe cântar, totul era minunat. Privindu-se în oglindă, pacientul şi-a dat seama că trebuie ajustat ambalajul.

Dr. Carmen Giuglea, Medic Primar Chirurgie Plastică: „Intervenţiile de corecţie a conturului corporal după slăbirile masive în greutate este bine să se înceapă la minimum 6 luni după stabilizarea în greutate a pacientului. Cicatrici rămân, însă pot fi ascunse în lejeria intimă şi pot fi făcute atât de finuţ, încât după vindecarea lor completă, respectiv la un an, să se poată ascunde sub haine sau sub un tatuaj.”

România a depăşit anul trecut cifra de 2.000 de intervenţii bariatrice, făcute prin diverse metode. În medie, pacienţii slăbesc, în decurs de doi ani, 70 la sută din excesul de kilograme. Ceea ce poate însemna, atunci când pleci de la 250 de kilograme, să dai jos peste 100 de kilograme. Chiar dacă schimbarea este spectaculoasă, în final pentru pacient va conta nu cum îl văd cei din jur, ci cum se vede el însuşi.

La pacientul nostru au fost două intervenţii pentru îndepărtarea pielii. 4 chirurgi au lucrat simultan, 4-5 ore, pe fiecare sector cu probleme. Mamelonul şi buricul au fost decupate, apoi replantate.

Andreea ajunsese, la 13 ani, la 150 de kilograme. A slăbit 70 de kilograme, apoi pielea în plus a fost îndepărtată.

Singura mare restricţie pentru acest tip de reparaţie după slăbire este, în România, cea financiară. Costurile procedurii nu sunt acoperite de asigurarea de stat şi înseamnă câteva mii de euro, pe care oamenii trebuie să îi dea din buzunar.

În Franţa există varianta de a face operaţiile bariatrice cu compensare parţială sau totală prin casă de asigurări. E valabil şi pentru abdominoplastie, pentru îndepărtarea pielii rămase. S-a făcut de fapt o analiză cost-eficienta, iar finanţiştii au ajuns la concluzia că e mai ieftin să îi plăteşti omului 5-6 mii de euro slăbitul şi 4-6 mii de euro excizarea pielii, decatr să îi tratezi hipertensiunea, dabetul, depresia şi bolile de inimă. Dar în acest caz pacientul are obligaţia de a-şi menţine greutatea un număr de an, altfel trebuie să dea banii înapoi.

Previziunile arată ca şi în ţara noastră rata obezităţii va continua să crească în următoarele două decenii, aşa că specialiştii romani în chirurgie plastică şi reparatorie lucrează la o propunere prin care cer Ministerului Sănătăţii să finanţeze operaţiile bariatrice şi post-bariatrice, măcar în cazurile extreme.