Monica Anghel a slăbit 25 de kilograme și arată spectaculos: ”Fac 600 de abdomene zilnic”

Monica Anghel arată spectaculos după ce a slăbit 25 de kilograme. Cântăreața a fost invitată marți la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la PRO TV și a mărturisit că se sime foarte bine cu noua greutate.

Aceasta a intrat într-un program care durează 2 ani și este ajutată de un nutriționist, un psiholog, un fizioterapeut și un kinetoterapeut,

”Zilnic fac 600 de abdomene. Cel mai mult am făcut într-o zi 850, am făcut febră musculară atunci. Sunt plină de energie, mă trezesc în fiecare zi la 5:30, mă simt foarte bine. Vârsta mea bilogică de acum este de 40, deci am întinerit”, a spus Monica.

