CSID. Ce stil de viață are Geanina Ilieș. Genele bune îi permit să mănânce orice

Recunoaște că e norocoasă, iar genele bune îi permit să mănânce orice...oricând. Și așa, Geanina Ilieș știe că pentru a "Fi Super" precum emisiunea pe care o realizează pe Pro TV Plus, trebuie să ai în vedere în primul rând sănătatea.

Sala de sport a devenit, deci, a doua ei casă. Un antrenor personal, cu care lucrează aproape zilnic, a făcut-o să înțeleagă unde greșea înainte.

Geanina Ilieș: „Pentru că cei ma mulți dintre noi nu știm care sunt problemele reale de sănătate. Eu am probleme mele cu partea lombară, am lucrat cu un antrenor personal nu am mai avut dureri. Am aflat că există grupe de mușchi pe care habar nu aveam că le am. Nici nu mi-am pus obiective, în 3 saptamâni mă duc la prezentare Victoria Secret, vorba pe care o am eu e să fac acele 30 de minute zilnice”.

Geanina Ilieș: „Oricât de slabe am fi, oricât de bine am mânca, efectul de îmbătrânire își lasă amprenta pe organismul nostru. Dacă ai un pic de informații, îți monotorizei bine zone, piepul, brațele, postura e foarte importantă, stau mult la laptotp. Am avut o postură greșită, am fost învățată să fac anumite exerciții”

Mai multe detalii, în video.