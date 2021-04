Andreea Raicu a recunoscut cum mima fericirea: „Am trăit în minciună, m-am minţit”

Andreea Raicu spune despre ea că a trăit prea multă vreme la umbra presiunii exterioare...de a arăta bine. De a expune doar o imagine a perfecțiunii și un zâmbet permanent.

S-a redescoperit în ultimii ani, așa că și-a schimbat prioritățile și abordarea. Pune în continuare accent și pe latura fizică, pentru că indiferent de vremurile pe care le trăim, mintea sănătoasă are nevoie și de un trup sănătos.

„Era prima oară când vorbeam despre depresie, despre cât de nefericită eram, cu toate că aveam toate lucrurile pe care societatea le dă. Am trăit în minciună, m-am minţit, acum m-am descoperit foarte mult şi acum promisiunea e să trăiesc în conformitate cu mine.

(...)

Raicu, care avea viaţa aia perfectă, arăta perfect, nu era doar o minciună, o iluzie, pe care nu numai că v-am vândut-o vouă, ci şi mie” a mărturisit ea, în emisiunea „Ce se întâmplă, doctore?”

Andreea Raicu a vorbit despre cea mai mare frică a ei.

„Cea mai mare frică nu a fost să spun oamenilor, ci să mă descopăr pe mine.

Când spui, se creează o linişte mare în interior, şi nu mai contează cine te aude atâta vreme cât tu eşti împăcat. Viaţa ta este despre tine şi nu despre alţii. Cred cu tărie că nimeni nu face o schimbare, dacă nu are nevoie să facă o schimbare.”

„Fac mult sport nu neapărat să arăt bine, ci să mă simt bine! Am şi lansat împreună cu antrenorul meu, Florin Cușbă, două programe, unul pentru full body, altul pentru muşchii fesieri.

Sunt 10 antrenamente dedicate acestor zone, de 20-25 de minute, care pot fi făcute acasă, singurul lucru pe care trebuie să îl ai e determinarea. Unul dintre cele mai grele lucruri este mobilizarea” a explicat ea beneficiile mișcării.

Sunt însă două momente importante ale fiecărui antrenament:

„Sunt două lucruri care mă plictiseau, încălzirea și stretching-ul de la final. Încălzirea mă plictisea, cine are timp să facă asta, iar stretching-ul, gata am terminat, am energie, de ce să fac asta.

Încălzirea sare exerciţii de cardio şi pregăteşte muşchii pe care decidem să îi folosim. La fel, și în cazul stretching-ului, facem mişcările care relaxează muşchii lucraţi.”

Andreea Raicu a amintit și despre yoga, care începe să fie pe placul românilor:

„Sunt mulţi oameni care spun că eu nu pot să mă duc la yoga, că mă apucă toţi nervii şi nu ințeleg ce e şi cu meditaţia. Realitatea e că asta se întâmplă în ei dar, prin yoga te opreşti şi ai contact cu ce se întâmplă în tine. Vezi ce se întâmplă în interiorul tău, am avut multe experiențe când mi-am dat seama cât de deconectată sunt de mine.”