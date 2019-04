"Am prea multe probleme şi nu pot să le rezolv!". Sfaturi pentru părinți

"Am prea multe probleme şi nu pot să le rezolv!" Cu toţii suntem cuprinşi de astfel de panici, din când în când. Pentru părinţi avem un sfat imporatnt: încercaţi să nu le transmiteţi celor mici în permanenţă aceste nelinişti.

Situaţiile în care păreţi neputincioşi influenţează dezvoltarea celor mici. Mintea lor, încă neformată, se aliniază la ele. Terenul perfect pentru viitoare dependente.

Tristeţea şi furia sunt emoţii absolut normal, trebuie să ştie fiecare copil. Şi pot fi rezolvate, în mod normal pentru psihicul uman, astfel:

Gaspar Gyorgy, psiholog: ”E normal să vrei să te simţi mai bine, dar e foarte important să vezi, într-o experienţă de viaţă dificilă automat apar durerea apar emoțiile de frică, furie, tristețe. Avem tendinţa de a fugi de ele şi ne putem duce la alcool. Sau putem să facem loc acestor emoţii în viaţa noastră şi să vorbim cu o persoană de încredere despre ce simţim. Sunt două metode diferite de a face faţă, prima e normală, a doua toxică.”

Am încredere să vorbesc despre propiile probleme. La această idee trebuie să ajung un copil de la cele mai mici vârste. Iar părintele trebuie să-i repete până ajunge adult: ”Te iau în serios! Am încredere în ceea ce gândeşti. Am încredere în alegerile tale”. Aşa sunt eliminate, din start, posibilele dependențe ulterioare.

În familie, nu trebuie să neapărat vadă alcool, ţigări ori droguri, ci doar adulţi care habar n-au cum să-şi rezolve propriile probleme. Şi, copleşiţi de probleme, care uită să ofere afecţiune celor mici. Pe toată perioada copilăriei şi adolescenţei repetaţi-le constant: “Ai încredere în tine!”. Şi “Ai încredere în mine că sunt de partea ta! Vom găsi soluţii împreună, indiferent de probleme!”

