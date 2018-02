Cove și Adela Popescu, despre iubire

Invitați în cadrul emisiunii live LOVE is Fun, cu Dr. Gaspar și Bogdan (AListmagazine.ro), Adela Popescu și Cove, unul dintre cele mai simpatice cupluri de pe micul ecran, au povestit în amânunt despre relațiile lor, despre prima experiență sexuală.

La întrebarea adresată de Gaspar, cum ar defini Iubirea, Adela a răspuns foarte sincer: “În acești 7 ani, am avut timp să călătorim, să iubim, să vizităm multe locuri, să râdem, să glumim, iar apariția copilului a fost Next level, pentru că alături de el am redescoperit viața.“

