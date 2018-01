"Zi tragică în Mediterana". Două mame din Libia s-au înecat salvându-şi copii

Două femei şi-au pierdut viaţa şi numeroase persoane sunt date dispărute şi "presupus înecate", au anunţat sâmbătă organizaţiile SOS Méditerranée şi Medici fără Frontiere (MSF) care au reuşit să salveze 83 de migranţi în cursul unei operaţiuni în Marea Mediterană, relatează AFP.

"Zi tragică în Mediterana. Aquarius (vasul închiriat de SOS Méditerranée) a fost mobilizat pentru salvarea unei bărci pneumatice dezumflate", a anunţat asociaţia de salvare într-un mesaj pe Twitter.

FOTO: SOS Mediterranee

"Multe persoane erau deja în apă. 83 de persoane salvate şi în siguranţă la bord. Două femei nu au mai putut fi reanimate şi lasă în urmă doi orfani", a adăugat sursa.

MSF, partener de operaţiuni la bordul lui Aquarius, a precizat că "numeroase persoane sunt date dispărute şi presupus înecate, printre care copii".

????”We conducted a very critical rescue. When our RHIBs approached the rubber boat was already deflated on one side, and people were in the water without life-jackets. Many have been pulled out of the water unconcious” tells Klaus Merkle, SOS MEDITERRANEE SAR Coordinator #Aquarius pic.twitter.com/fvkE1wvl70