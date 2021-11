Black Friday a început deja. Ce oferte găsim prin magazine

Black Friday nu se mai ține demult doar în ultima vineri din noiembrie, iar cel de anul aceasta a început deja în multe magazine din România.

După electrocasnice mari și televizoare, cele mai căutate sunt gadgeturile necesare pentru școală și munca online. Sunt tot mai căutate însă și electrocasnicele mici, cum ar fi aspiratoarele robot sau espresoarele performante. Marii retaileri spun că după reducere produsele nu vor fi mai scumpe decât anul trecut deși traversăm o criză a materilor prime.

Unele lanțuri de magazine au tăiat deja prețurile în avans.

“-Eram curios dacă chiar sunt reduceri sau nu.

-Ce doriți să vă cumpărați?

-Aș vrea și eu un aspirator inteligent, cum sunt prețurile?

-Ppare o varietate destul de mare”.

„-Ați așteptat această perioadă să vă achiziționați produse pentru casă?

-Da, am așteptat.

-Ce vă căutați mai exact?

-Nu știu, o mașină de spălat, un congelator, ceva. Sunt pentru toate buzunarele cred”.

“Cele mai căutate produse rămân în continuare electrocasnicele mari, televizoare, IT și comunicații pe care clcientii le folosesc foarte mult în muncă de acasă și în școală online. Avem o creștere foarte mare pe partea de electrocasncie mici, unde clienții încearcă să și facă un confort la domiciliu, ținând cont că avem un an pandemic, ne dorim să nu facem o aglomerație într-o singură zi, iar clienții să aibă la dispoziție 4 saptămâni”, a spus reprezentantul unui magazin ALTEX.

Există însă și comercianți care preferă să desfășoare campania doar în vinerea reducerilor.

“Ne-am pregătit cu oferte la peste 4,5 mil produse,.75 000 de telvizoare, 150 000 smartphone și gadgeturi mobile, 30 000 laptopuri dar și 250 000 electrocasnice mici// peste 47 000 nopți de cazare în românia și în afară, peste 80 000 l combustibil sau 5 000 vouchere bilete de avion cureduceri de 50 la sută”, spun cei de eMag.

Sunt reduceri mari și în librării, în această perioada.

“Reduceri de 20 până la 40 la sută la o selecție de 100 de titluri de titluri îndrăgite, semnate de scriitori premiați, titluri foarte potrivite pentru cadouri, începând de vineri cititorii au peste 90.000 produse la discount între 60 și 70 la sută. Campaniile de Black Friday au foarte mare succes online, acolo comenzile se dublează aproape față de niște zile obișnuite, dar au început să fie căutate și în librării de câțiva ai încoace”, au declarat cei de la Cărturești.

“Am pregătit reduceri la peste 220.000 titluri atât în limba română, cât și engleză, reducerile la anumite titluri pot să ajungă până la 90 la sută. Anul 2020 a însemnat o creștere mare pe piața de carte online, noi de exemplu, peste 26 la sută, 2021, este aproximativ că în 2020”, au spus cei de la Libris.

Și firmele de curierat au de lucru. Numărul de livrări se dublează în această perioada.

Într-un depozit se sortează zilnic peste 300 00 colete în această perioada a anului, iar reprezentanții firmei de curierat se așteaptă că începând de vineri, când este oficial black Friday, numărul să crească la peste 500.000 de colete pe zi.

Peste Black Friday și vârful de activitate de dinaintea sărbătorilor, se adaugă și livrările suplimentare generate de pandemie.

“Față de anul precedent am angajat un număr suplimentar de șoferi, undeva la 250 de șoferi în ultimele 3 luni noi angajați. În plus, de asta am suplimentat spațiile de logistică”, a declarat reprezentantul Fan Courier.

Potrivit unui studiu compari.ro, clienții intenționează să aloce, în medie, peste 2.200 de lei de Black Friday, cel mai mare buget de până acum.