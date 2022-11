Black Friday 2022. Românii au profitat de oferte la electronice și electrocasnice, dar și la case sau carne de porc

„Black Friday” - ziua cu cele mai multe promoții din an - a umplut vineri coşurile de cumpărături ale românilor cu de toate.

În actualul context economic dificil, reducerile au fost ceva mai mici, față de anii trecuți, dar estimările arată câ vânzările au mers puțin mai bine decât în 2021.

Românii au urmărit oferte de laptop-uri, telefoane și televizoare, dar au cumpărat și case, mașini de lux sau carne de porc.

Până vineri seară, cel mai mare comerciant online din țara noastră vânduse produse de peste 540 de milioane de lei.

Alte magazine online au dat startul reducerilor la începutul lunii. Iar pe o singură platformă de modă au fost comandate, în primele două zile de Black Friday, aproape 350.000 de produse.

Cel mai mare comerciant online din țara noastră a vândut aproape 450.000 de produse în primele 30 de minute de la startul reducerilor, cu 43% mai mult față de anul trecut. Pe parcursul zilei românii au cumpărat 100.000 de laptop-uri, 95.000 de televizoare și sisteme audio, 150.000 de electrocasnice, 110.000 de telefoane și tablete și peste 300.000 de jucării și articole pentru copii.

S-au vândut și mașini de lux, pachete turistice, vouchere pentru intervenții chirurgicale sau locuințe. 146.895 de euro a plătit un român pentru o casă cu 4 camere și două băi dintr-un complex rezidențial din Frumușani. Au fost apreciate, însă, și experiențele. Întâlniri cu Moș Crăciun, zboruri cu avioanele de mici dimensiuni, lecții de condus defensiv sau bilete la concertul trupei COLDPLAY, de anul următor, din Barcelona. Alții au scos la vânzare roboți sau experiențe de programare cu roboți pentru copii.

Ana Maria Stancu, distribuitor roboți: „Escul în mod normal costa 28 de mii de euro, este la o ofertă specială de 15800 euro. Cel mai popular produs, Challenge-ul de 12 ore cu roboți, este redus de la 550 de lei la 350 de lei”.

A fost aglomerație și în magazinele de bricolaj. Mii de produse au avut prețuri reduse cu până la 60%

Femeie: „Am auzit când am intrat de reducerile acestea. Eu am venit să ma uit în special pentru o ușa, dar stiți cum e atunci când faceți cumpărături, te uiți și la una, și la alta. Soțul pe partea cealaltă pentru robineți și ce îi mai trebuie. Am intrat și cu mâna goală nu pot să plec”.

Bogdan Păvăloi, director de comunicare magazin bricolaj: „Am observat că au mers foarte bine categoriile de electrice. Oamenii au fost foarte orientați spre zona panourilor fotovoltaice, urmată de panourile solare pentru încălzirea apei. Reducerile la panourile fotovoltaice au fost de până la 23%”.

Producătorii români au pregătit oferte pentru masa de Crăciun. Carnea de porc s-a vândut cu 15 lei/kg.

Peste 50 de tone de carne vor pleca dintr-un depozit în urmatoarea perioadă. Majoritatea livrarilor vor fi facute în perioada sărbătorilor. Așa și-au dorit clienții. Mulți au profitat de oferte acum, de Black Friday, pentru a-și acoperi o parte din masa de Crăciun.

Până la ora 13, plățile cu cardul de Black Friday au ajuns la o valoare de 270 de milioane de lei. 77% dintre acestea au fost achitate integral, iar 23% în rate.

Iulian Stanciu, preşedintele executiv al eMAG: „E o creștere destul de mare pentru ca ratele ușurează tot procesul de cumpărături. Infalația și contextul actual au împins consumul către promoții”.

Elena Gheorghe, country manager PAY U: „Minutul de aur a fost la 7:34, 7800 de tranzacții, dublu față de anul trecut, iar coșul mediu de cumpărături, în momentul acesta reprezintă 666 de lei, la același nivel ca anul trecut. Pentru numărul de tranzacții creșterea anuală este de 27%”.

Ionuț Rădulescu, reprezentant EvoMAG: „Avem peste 60% din comenzi plătite online. Avem un procent de 25 la sută al clienților care au preferat să plătească în rate. Categoric este un procent cu 12% mai mare față de anul trecut în aceeași perioadă”.

Anul acesta, ziua cu cele mai multe reduceri din an din România a coincis cu cea din China, cunoscută drept Singles Day. În țara noastră, unii retailerii online au făcut reduceri de la începutul acestei luni, iar promoțiile continuă și zilele următoare.

Reporteri: Iulia Ionescu, Alex Niculae, Bianca Ghiță, Marian Andrei

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 12-11-2022 07:24