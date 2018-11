Black Friday 2018 la eMAG. Telefoane de top la jumătate de preț, laptouri reduse cu mii de lei. Le puteți cumpăra acum

eMAG estimează pentru acest an, de Black Friday, vânzări de 400 milioane lei, printre ofertele din acest an regăsindu-se lingouri din aur, un BMWi8, pachete de servicii medicale pentru naşteri etc, conform datelor prezentate joi de Iulian Stanciu, CEO.

"Black Friday este cel mai aşteptat eveniment de cumpărături al anului. Conform studiilor pe care noi le facem, studii reprezentative realizate la nivel naţional, 88% dintre români ştiu de Black Friday. În 2012 erau doar 27%. Faţă de anul trecut este o creştere de 9 puncte procentuale, de la 79% la 88%. 51% au declarat că intenţionează să cumpere ceva de Black Friday faţă de 16% în 2012 şi 44% anul trecut", a explicat Stanciu.

eMAG a pregătit reduceri de 220 de milioane de lei şi cea mai mare ofertă de produse pentru clienţi de Black Friday (16 noiembrie). eMAG şi cei peste 6.000 de selleri din Marketplace participanţi în promoţie pun la dispoziţia clienţilor 3 milioane de produse pentru ziua cu cele mai multe reduceri din an.

În acest an, în oferta eMAG vor fi incluse 50.000 de televizoare, 76.000 de smartphone-uri, 20.000 de laptopuri, 21.000 de frigidere, 15.000 de maşini de spălat, 165.000 de electrocasnice mici, 235.000 de produse fashion, 100.000 de parfumuri şi cosmetice, 300.000 de jocuri şi jucării, 190.000 de anvelope, 300.000 de produse pentru casă şi grădină 30.000 de articole şi echipament sportiv.

Printre produsele speciale din ofertă se numără monede de aur de 22K şi lingouri de aur de 24K, maşini (Ford, Skoda, Volvo, Honda, Suzuki, BMW etc), inclusiv un BMWi8, motociclete (Aprilia, Piaggio, Kawasaki etc), ceasuri şi bijuterii de lux (Cellini, Diamanti, Galt, Teilor), bilete la evenimente sportive: Formula 1 (Austria, Italia, Ungaria), Finala Champions League Madrid 2019 bilete la evenimente (Concert Metallica, Concert Andre Rieu, Concert Maroon 5, Electric Castle), pachete turistice: 19.000 de nopţi de cazare - vacanţe de vară, vacanţe de iarnă, croaziere şi vacanţe exotice, parcuri de distracţii (Disneyland, Europa Park, PortAventura), abonamente telefonie: Vodafone the Smart Black, the Super Black, servicii medicale: abonamente medicale, inclusiv naşteri de Blak Friday), abonamente stomatologice, experienţe inedite: închiriere şi castele şi conace, Escape Rooms, Catamarane etc.

Comenzile vor fi livrate până pe data de 28 noiembrie. Clienţii eMAG pot alege să fie expediate prin curier sau vor putea fi ridicate din orice showroom eMAG, de la cele peste 600 de puncte de livrare deschise în parteneriat cu Poşta Română sau din unul dintre cele 40 de puncte de colectare Easy Box eMAG.

Logistica Black Friday din acest an este susţinută şi de noul depozit destinat produselor voluminoase, construit într-un timp record, de doar 11 luni. Cu o suprafaţă de 126.000 de metri pătraţi (cât 20 de terenuri de fotbal sau de două ori amprenta Casei Poporului ) şi o capacitate de 2 milioane de produse voluminoase mari şi medii, noul spaţiu este cel mai mare depozit din Sud-Estul Europei şi este deja plin cu marfă pentru Black Friday, potrivit directorului companiei.

