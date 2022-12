BizPower. Camelia Șucu, antreprenor: „Banul este o monedă, un bun pe care trebuie să îl respecți, nu să îl divinizezi”

Marta Ușurelu, prezentator: Astăzi am alături de mine o invitată de milioane. Camelia Șucu este invitata mea, este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori români. I se spune și cea mai bogată femeie din România.

Marta Ușurelu, prezentator: 2022, pentru tine, cum a fost?

Camelia Șucu, antreprenor: Interesant, foarte interesant. Nu că în antreprenoriat ai parte de lucruri foarte plate. Anul 2022 a venit cu foarte multă adrenalină, foarte interesant din punct de vedere al adaptării zi după zi.

Marta Ușurelu, prezentator: A fost greu. Am început în forță în ianuarie și februarie și din martie toate s-au oprit. Eu știu pentru că am vorbit mult și am trecut prin multe faze similare. Cu toate astea, business-ul tău a crescut. Cu toate astea, ai înflorit și ai făcut o mulțime de proiecte.

Camelia Șucu, antreprenor: Da, așa este. Cum îți spuneam, da, fiecare an, la începutul fiecărui an îmi pun pe hârtie, să vizualizăm ce vrem să facem anul viitor. Bineînțeles că și în 2021 am avut o listă întreagă. Am reuțit să bifez destul de multe din ceea ce mi-am propus, poate nu toate orașele unde mi-am propus să fim prezenți, dar mai este timp și în 2023.

Marta Ușurelu, prezentator: Toți te prezintă ca cea mai bogată, știm și noi că mai sunt și alții, dar ești cel mai tenace și omul de afaceri cu o coloană vertebrală îmbatabilă care a reușit să treacă peste ani și s-a încăpățânat să facă business-uri care nu sunt la modă și cu toate astea reunești ca și cifră de afaceri 50 de milioane de euro?

Camelia Șucu, antreprenor: Dacă așa au zis oamenii de cifre, așa o fi. Eu sunt un antreprenor care, mie îmi place să îți spun de proiect, el în sine. De cifre se ocupă cei care știu cu cifrele. Dacă nu am cash flow ma duc la ei.

Marta Ușurelu, prezentator: Se întâmplă să nu ai cash flow și să se termine banii?

Camelia Șucu, antreprenor: Cum să nu. Sunt un om normal, care am multe de dus, multe de făcut. Sunt un antreprenor care am doza de nebunie la locul ei, poate unii o consideră mai mare decât ar trebui, dar e a mea și sunt asumată.

Partea cu bogăția, cu banii. Banul este o monedă, un bun pe care trebuie să îl respecți și să îi respecți ceea ce faci cu el. Nu cumva șă îl divinizezi. Pentru mine nu a fost un target și nici măsura succesului.

Marta Ușurelu, prezentator: Ce înseamnă pentru tine succes?

Camelia Șucu, antreprenor: Păi depinde ce îmi propun. Dimineața este pentru mine un succes dacă în loc de 8 km fac 10 km.

Marta Ușurelu, prezentator: Ai timp să faci sport în fiecare zi?

Camelia Șucu, antreprenor: Sunt matinală și pentru mine ora 6:00 nu e deloc deranjantă.

Marta Ușurelu, prezentator: Ce simți că îți aduce?

Camelia Șucu, antreprenor: Sporul în aer liber îmi curățește mintea. Îmi curăță neuronii, mi-i „înverzește”. Mă încarc cu foarte multă energie pozitivă. Sunt un om extrem de pozitiv, optimist, dar să nu se înțeleagă că eu nu am zilnic probleme de rezolvat, zilnic apăsări.

