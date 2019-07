Subiecte Română BAC 2019. Ce au spus elevii despre examen: "Mi-e frica sa nu ma blochez. E groaznic"

Subiecte Română BAC 2019. Arghezi, Blaga, Bacovia si Barbu au oferit subiectele cele mai ample de literatura, la examenul de bacalaureat din acest an.

Peste 136 de mii de absolventi de liceu s-au prezentat la prima proba scrisa. Din cauza temperaturilor mari, regulamentul le-a permis candidaţilor să intre în clase începând cu ora 07:30. Unii au repetat însă până în ultima clipă, în curtea şcolii, dupa fişe, dosare şi cărţi de comentarii, de care s-au despărţit cu greu, înainte să intre în clase.

Cat de pregatiti au fost elevii

Fiecare elev s-a pregatit de examenul maturitatii cum a putut mai bine.

"Sunt superstitios, e cruciulita de la Ierusalim, primita de la matusa mea", a spus un elev.

"- La ce ora te-ai trezit?

- Intai la 3, dupa la 5, apoi la 6 cand m-am apucat iar sa citesc. Mi-e frica sa nu ma blochez. E groaznic. E o emotie mare".

Cei care au incercat sa se ascunda de trac n-au prea avut succes.

Subiecte Română BAC 2019. Elevii au susținut prima probă scrisă de la Bacalaureat. Ce le-a picat

Din cei 136.000 de candidati inscrisi in aceasta sesiune, aproape 20.000 sunt din promotiile trecute. Ca sa promoveze, trebuie sa ia cel putin 5 la fiecare materie, si cel putin 6 ca medie generala. Daca nu reusesc mai au sanse in bacalaureatul de toamna. In afara de ce care sunt prinsi copiind, ei nu mai au dreptul sa se inscris la doua sesiuni, dupa cea pe care au incercat sa o fraudeze.

Subiectele de la limba și literatura română, din cadrul BAC 2019, vor fi publicate luni dimineață, pe www.stirileprotv.ro și pe EDU.RO.

In salile de examen nu pot fi introduse nici macar foi albe. Liceenii nu pot folosi decat pix ori stilou cu pasta sau cerneala albastre. Alte culori care ar aparea pe teza sunt considerate "semne" lasate pentru comisie, ca sa recunoasca autorul lucrarii. Asa ca, teoretic, fiecare absolvent a fost pe cont propriu.

"Sunt destul de pregatit. Scartai un pic la genul liric", a spus un alt elev.

Si exact asta a picat!

Sa recapitulam impreuna o lectie importanta despre cum sistemul de invatamant si-a furat singur caciula pana in 2011, primul an cu bacalaureat supravegheat video. Procentele de promovare la bac s-au prabusit pur simplu de la 80 la suta in anul precedent la 45 la suta si chiar 44 la suta in 2012.

Profesorul Ecaterina Andronescu a spus atunci ca monitorizarea electronica a examenului ar fi o umilinta la adresa profesorilor, suspectati ca nu pot controla procesul.

In 2015, mai multi profesori din Bihor au fost acuzati ca au ajutat peste 200 de elevi sa copieze. Si acum supraveghetorii risca si ei sa isi incheie cariera didactica, daca ii lasa pe liceeni sa sufle, sa isi transmita raspunsurile pe ciorne ori sa foloseasca telefoane sau tablete.

Si la Timisoara au fost emotii mari la proba maturitatii. Unii elevi au fost confuzi in timpul examenului. Dar si dupa predarea lucrarii.

Candiatii care dau si proba la limba materna vin si marti la examen. Ceilaltii se odihnesc o zi, pana miercuri, cand vin la proba obligatorie a profilului.