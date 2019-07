BAC 2019. Norocul uimitor al unui elev care înainte de examen se declara "comunist”"

Elevii se luptă miercuri cu proba obligatorie a profilului din prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2019: matematică și istorie.

Proba scrisă la Matematică și Istorie, la Bacalaureat 2019, a început miercuri la 9, dar accesul în săli s-a făcut mai devreme decât la proba de limba română, din cauza temperaturilor crescute.

Înainte de a intra la examen, pe care îl dă la istorie, un tânăr povesteşte: "N-am deloc emoţii. Am fost la prima probă, am scris tot, că sunt creier, am gândit”

„La istorie n-am nicio frică, sunt mai comunist de fel. Sunt pe stilul vechi, chiar dacă sunt născut în 1999. Sunt comunist în toate sensurile.

„Aş vrea să-mi pice comunismul. Dacă eu sunt comunist, aş vrea să-mi pice comunismul”

Spre norocul său, la istorie elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe pornind de la un text chiar despre comunism și Uniunea Sovietică la subiectul I. La subiectul III, elevii au avut de scris un eseu pe tema spațiului românesc în perioada Evului Mediu.