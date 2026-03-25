Subiectele și baremele de corectare au fost publicate după încheierea probei, începând cu ora 15:00, pe platforma oficială subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme".

Ce discipline au fost disponibile

Candidații au ales dintr-o listă de discipline în funcție de profilul urmat. Elevii de la Profilul Umanist au putut opta pentru Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie. Cei de la Profilul Real au ales între Fizică, Chimie, Biologie și Informatică. Elevii de la Profilul Servicii au avut la dispoziție Geografie, Logică și argumentare, Psihologie și Economie, iar cei de la Profilul Tehnic și Resurse Naturale au susținut Fizică, Chimie sau Biologie.

Cum se acordă punctajul

Punctajul maxim pentru fiecare probă scrisă este de 100 de puncte: 90 pentru rezolvarea subiectelor și 10 puncte din oficiu. Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10. La corectare, fiecare lucrare este evaluată independent de doi profesori. Dacă diferența de notare depășește un punct, lucrarea este transmisă automat altor doi evaluatori.

Când se afișează rezultatele

Rezultatele simulării vor fi comunicate pe 16 aprilie 2026, anonim, fiecare elev fiind identificat printr-un cod individual. Notele obținute la simulare sunt orientative și au rol de diagnoză înaintea examenului din vară. Acestea pot fi trecute în catalog doar la cererea scrisă a elevului sau a părintelui. Examenul național de Bacalaureat 2026, proba la alegere, va avea loc pe 2 iulie.