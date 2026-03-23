Barem de corectare la Limba română – Bacalaureat 2026. Când se afișează notele

Baremul de corectare și subiectele pentru proba de Limba și literatura română din cadrul simulării Bacalaureatului 2026 au fost publicate luni, la ora 15:00, de Ministerul Educației.
Elevii de clasa a XII-a au astfel posibilitatea să își verifice răspunsurile și să compare rezolvările proprii cu variantele oficiale.
Proba scrisă la Limba și literatura română a avut loc luni, 23 martie, începând cu ora 9:00, și s-a încheiat la ora 11:00.
Subiectele și baremul de corectare pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației, în secțiunea dedicată examenelor naționale.
Elevii vor susține marți, 24 martie, proba obligatorie a profilului, Matematică pentru elevii de la real și Istorie pentru elevii care studiază la uman.
Simulare BAC 2026 - Barem Limba și literatura română
Simularea Bacalaureatului 2026 continuă să fie un reper important pentru elevii de clasa a XII-a, oferindu-le ocazia să își evalueze nivelul de pregătire înainte de examenul final.
Publicarea baremului la Limba și literatura română le permite acestora să compare răspunsurile și să înțeleagă unde au greșit sau unde mai au de îmbunătățit. Subiectele au vizat competențe esențiale de înțelegere a textului și de redactare. Pentru mulți elevi, această simulare reprezintă un exercițiu util de gestionare a timpului și a emoțiilor, dar și un semnal clar privind nivelul real de pregătire.
Când se afișează rezultatele la simularea examenului de Bacalaureat 2026
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate pe 16 aprilie 2026. Acestea cuprind notele obținute de elevi la probele scrise și oferă un reper important pentru evaluarea nivelului de pregătire înaintea examenului național propriu-zis.
Calendar simulare Bacalaureat 2026
- 23 martie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)
- 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)
- 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)
- 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)
- 16 aprilie 2026 – Comunicarea rezultatelor
