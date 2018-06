Parlamentarii, acuzați că au făcut legea radarelor pentru ei, după ce au fost sancționați

"Politicienii vor să transforme poliţiştii în bibelouri, ca să se pună ei înşişi la adapost''.

Afirmaţia le aparţine sindicaliştilor din poliţie, care susţin că mulţi dintre aleşi sunt vitezomani au fost prinşi de radar şi lăsaţi pietoni.

Reacţia vine ca urmare a intenţiei de a monta panouri de avertizare înaintea radarelor, astfel încât şoferii să ştie când să încetinească. Pe de altă parte, zeci de senatori şi deputaţi au, sau au avut, procese cu poliţiştii de la Rutieră. Cei mai mulţi au fost traşi pe dreapta timp de 3 luni.

Bende Sandor, deputat UDMR, este unul dintre semnatarii proiectului conform căruia echipajele radar ar urma să fie semnalizate prin panouri vizibile. La rândul său alesul a rămas fără carnet după ce a fost prins circulând cu viteză peste limita legală. Contactat, Bende Sandor ne-a transmis că nu exista o legătură între ce a păţit şi document, dar că:

Sandor: ''Statul român trebuie să se comporte ca un om civilizat şi sincer. Cu metode cinstite şi transparente. Dacă poliţiştii încearcă să se ascundă în boscheţi, cu nimic nu mai sunt mai presus de cei care încalcă legea".

Îşi asumă greşelile, la fel şi Ştefan Alexandru Băișanu, vicepreşedintele comisiei Transporturi din Camera Deputaţilor. Acesta spune însă că nu a votat acest proiect şi că are un altul, în care propune majorarea vitezei în localitate la 70 de kilometri pe oră. Şi deputatul ALDE a fost prins de radar şi sancţionat.

Băișanu: ''Mai am o lună şi-mi recuperez permisul. Nu poţi circula cu 50 la ora când fac 10 mii de km pe lună naveta. Am greşit, am plătit.''

Gabriel Vlase, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor şi politicianul propus la şefia SIE, este un abonat al radarelor. În ultimii 7 ani a fost sancţionat de tot atâtea ori şi a mers de fiecare dată să conteste decizia în instanţă. Punctează însă la capitolul sinceritate.

Vlase: 'Fac naveta şi, ca toţi şoferii, mai greşesc. De cele mai multe ori pentru că sunt pe drumuri care par în afara localităţii şi de fapt sunt în localitate şi poliţia te aşteaptă exact pe acele porţiuni de drum. Nu e an în care să nu rămân fără permis. Anul trecut l-am avut suspendat 6 luni.”

Cu 119 km pe oră în loc de 50, a fost prins şi Dănuț Andrușca, ministrul Economiei.

Comunicat: "Întrucât viteza depistată de aparatul radar şi cea indicată de vitezometrul de pe bord nu erau similare, cea indicată de bordul maşinii fiind mai mică, domnul Andrușca a contestat procesul verbal. "

Au pierdut de asemenea în războiul cu poliţiştii rutieri deputatul PNL Costel Soptica şi colegul său Leoreanu Laurenţiu Dan.

Pentru sindicaliştii din Poliţie, aceste exemple sunt tot atâtea argumente ca modificarea legii privind modul de acţiune a radarelor ar fi, spun ei, o decizie subiectivă.

Cosmin Andreica: ''Senatori, deputaţi sau copiii acestora, toţi au fost prinşi încălcând regimul vitezei. Prin acest proiect nu vor mai avea conţinut, poliţiştii vor fi simple bibelouri pe marginea drumului".

Proiectul îşi urmează drumul în Parlament, urmând să intre la vot în Camera Deputaţilor.