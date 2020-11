Rezultate alegeri SUA 2020. Șeful de campanie al lui Joe Biden, încrezător în victorie

Numărătoarea voturilor continuă miercuri seară în Statele Unite. Până acum, Joe Biden conduce cursa pentru Casa Albă, iar lupta este strânsă în mai multe state-cheie.

„Suntem încrezători că vicepreședintele Joe Biden va fi viitorul președinte al Statelor Unite”, a declarat Jen O'Malley Dillon, managerul de campanie al candidatului democrat, conform The Hill.

#BREAKING: Biden 2020 campaign manager Jen O'Malley Dillon says Biden will win: "We are confident that Vice President Joe Biden will be the next President of the United States." pic.twitter.com/8mEHrTpXJM