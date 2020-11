Joe Biden, marele câștigător al votului popular în SUA. Numărătoarea continuă

Deznodământul alegerilor din Statele Unite continuă să se lase aşteptat. Numele noului lider de la Casa Albă depinde de rezultatele din patru state-cheie.

Georgia și Nevada ar putea încheia numărătoarea buletinelor vineri, în timp ce în Arizona și în Pennsylvania ar putea dura până sâmbătă sau chiar mai mult.

Deocamdată, scorul este de 253 la 214, în favoarea lui Joe Biden, iar primul care adună 270 de voturi în colegiul electoral devine președinte.

La două zile de la închiderea urnelor peste Ocean, numele viitorului preşedinte american e încă incert. Noaptea trecută, Joe Biden a ieşit din nou la declaraţii. Şi-a păstrat acelaşi ton optimist în ceea ce priveşte rezultatul final.

Joe Biden: „Nu avem dubii că atunci când se va încheia numărarea voturilor, senatoarea Kamala Harris şi cu mine vom fi declaraţi câştigători. Aşa că vă cer tuturor să staţi calmi. Toţi oamenii trebuie să rămână calmi. Procesul funcţionează. Numărarea voturilor se apropie de final şi vom afla rezultatul foarte curând. Fiecare vot trebuie numărat, lucru ce se întâmplă în momentul de faţă. Democraţia este uneori murdară şi uneori necesită răbdare”.

Pe de altă parte, în tabara republicană se vorbeşte, la unison, de fraudarea alegerilor, deşi până acum nu au apărut dovezi clare în acest sens.

După ce în ultimele două zile, Donald Trump a tunat şi fulgerat pe contul său de Twitter despre furtul voturilor, președintele în exerciţiu a făcut acelaşi lucru în faţa jurnaliştilor adunaţi la Casa Albă.

Donald Trump: „Dacă număraţi voturile legale, eu câştig uşor. Dacă număraţi voturile ilegale, ei pot încerca să ne fure alegerile. În pofida amestecului, care nu a mai fost văzut niciodată în alegeri, a mass-media, a comunităţii de afaceri şi a giganţilor tehnologiei, după cum a văzut toată lumea, am câştigat cu scoruri istorice şi sondajele au greşit în mod deliberat”.

Karin Caifa, CNN: „În această dimineaţă, ambii candidaţi au prezis din nou încrezători că vor câştiga aceste alegeri prezidenţiale, ţinând să precizeze în mod special că vor câştiga bătălia în statul Pennsylvania, care are în total 20 de electori. Acolo încă se numără voturile, iar cursa dintre cei doi candidaţi e tot mai strânsă”.

Cu cei 20 de mari electori, statul Pennsylvania reprezinta o miză majora. Avansul initial al lui Trump s-a tot micșorat, însa rezultatul final este asteptat - cel mai devreme - în cursul zilei de vineri.

Eric Trump, fiul lui Donald Trump: „Câştigam în Pennsylvania, dar ei încearcă să ne înşele. E ruşinos că suntem nevoiţi să facem asta. E ultimul lucru pe care îl dorea tatăl meu!”

Kathy Boockvar, Secretar de Stat în Pennsylvania: „Sistemele noastre de vot și bazele noastre de date garantează faptul că niciun alegător nu poate vota de mai multe ori. Literalmente totul este foarte bine securizat şi sistemul nu poate fi spart, oricât de mult ar încerca cineva”.

Echipa lui Donald Trump a depus acțiuni in justiție in mai multe state - Pennsylvania, Wisconsin, Georgia and Michigan. Contesta modul in care se numara voturile si susţin că observatorii lor electorali „n-au avut acces optim in mai multe secții”.

Rudy Giuliani, avocatul lui Trump: „Observatorii sunt tinuti la 6-9 metri distanță si nu vad cu ochii lor buletinul de vot”.

Jeremy Mercer, observator de vot din Philadelphia: „De unde ne-au "plantat" nu putem superviza cu adevarat procesul”.

John Fetterman, „locotenent-guvernator” în Pennsylvania: „Poţi să vezi cum se numără voturile în Philadelphia pe internet, de oriunde din lume”.

Până acum, Joe Biden este de departe marele câştigător al votului popular - are peste 73 milioane de voturi, mai multe decât a obţinut vreodată oricare alt candidat la preşedinţia Statelor Unite. Dar contează Colegiului Electoral şi zestrea minimă de 270 de voturi ale marilor electori, care aduc un candidat la Casa Albă.