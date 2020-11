Alegeri SUA 2020 Ziua decisivă. Analist politic: "Este o prezență masivă a poliției pe străzi"

Ziua alegerilor SUA 2020. Urnele s-au deschis de câteva ore bune în America, dar un rezultat clar s-ar putea să nu vină chiar atât de repede.

John Florescu, producător de televiziune, analist politic și fost director de comunicare al Partidului Democrat, a descris pentru Știrile Pro TV care este atmosfera în ziua alegerilor prezidențiale din SUA.

Alegeri SUA 2020. Zi tensionată în Statele Unite

"Este neliniște în New York, un pic de teamă, vitrinele unor magazine au fost placate cu scânduri, este o prezență masivă a poliției", a precizat John Florescu.

Legat de rezultatele alegerilor prezidențiale din SUA, analistul politic spune că în cazul în care Donald Trump va fi declarat câștigător la alegerile din SUA în state precum Florida, Georgia și Carolina de Nord, atunci cursa dintre cei doi candidați devine una cu șanse 50-50%.

"Primele rezultate ale alegerilor prezidențiale SUA 2020 vor fi anunțate în state precum Florida, Georgia și Carolina de Nord în jurul orei 6.00, ora României", a precizat producătorul de televiziune.

Alegeri SUA 2020. Ce înseamnă pentru România votul din Statele Unite

Întrebat ce ar însemna pentru România ca Joe Biden să câștige alegerile SUA 2020, John Florescu a răspuns: "Biden este proeuropean, este catolic, este omul lui Barack Obama în America. Sprijină NATO, UE și are o poziție anti-Rusia. Eu cred că Joe Biden vrea să reconstruiască agenda lui Barack Obama".

Legat de vârsta înaintată a celor doi candidați, Donald Trump fiind deja cel mai în vârstă presedinte american, la 74 de ani, în timp ce Joe Biden ar putea bate recordul, el având 78 de ani, John Florescu a precizat: "Joe Biden trebuie să fie foarte grijuliu, pentru a nu anunța prea devreme cine este câștigătorul alegerilor din SUA. 78 de ani este o vârstă înaintată, dar el are în spate o echipă tânără, care îl cunoaște bine. Sperăm că dacă va fi ales, va putea să-și susțină proiectele. Are un vicepreședinte tânăr, are lucruri importante de făcut".