Tăriceanu, contracandidatul lui Dăncilă: ”Nu suntem legaţi ombilical de guvernare”

La o zi după ce Viorica Dăncilă a devenit candidatul PSD la prezidențiale, partenerii din coaliție și-au ales propriul candidat.

Călin Popescu Tăriceanu - care nu a obținut sprijinul social-democraților pentru a candida și din partea lor - a intrat oficial în cursa pentru Palatul Cotroceni numai cu susținerea partidului său.

PSD și ALDE au negociat o candidatură comună, dar niciuna dintre formațiuni nu a renunțat la propria nominalizare pentru cea mai înaltă funcție în stat.



Tăriceanu îi acuză acum pe partenerii din coaliția de guvernare de "un aer defetist". Pentru că sondajele îl dau favorit mai degrabă pe el decât pe Viorica Dăncilă, șeful ALDE intră în cursa pentru Cotroceni numai cu susținerea partidului sau.

Călin Popescu Tăriceanu, președinte ALDE: "Am primit același răspuns la aceste argumente. Și anume că PSD este un partid prea mare că să n-aibă propriul candidat. În PSD bântuie un aer defetist sau un sentiment defetist. Își propun mult prea puțin. Maximul pe care par să și-l propună e să aibă un candidat care să ajungă în turul doi. Este o dezamăgire că s-a luat această decizie."

Cu un partid care a obținut doar 4% la alegerile europarlamentare, Călin Popescu Tăriceanu a căutat susținere pentru prezidențiale și în partidul lui Victor Ponta. Doar că șeful PRO România a pus o condiție.

Călin Popescu Tăriceanu, președinte ALDE: "Fie intră PRO România la guvernare, fie ieșim noi de la guvernare. Astăzi am discutat cu colegii mei și nu s-a luat o astfel de hotărâre."

Și, cum drumurile PSD și ALDE se despart, cel puțin pe perioada campaniei electorale, coaliția de guvernare ar putea avea de suferit, susține Călin Popescu Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu, președinte ALDE: "Nu voi atacă partenerii din coaliție sau candidatul lor, dar în campanie spiritele se mai înfierbântă, riscul e ca lucrurile să meargă mai prost."

Campania electorală va începe în 10 octombrie, în condițiile în care primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 10 noiembrie.

Tăriceanu: Eu şi colegii mei nu suntem legaţi ombilical de guvernare

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că partidul său nu este "legat ombilical de guvernare", subliniind că nu ţine la funcţia de preşedinte al Senatului.

"În pofida faptului că am sentimentul unei responsabilităţi politice, eu şi colegii mei nu suntem însă legaţi ombilical de guvernare. Unii dintre colegii din PSD fac o apreciere greşită, care mi-a şi ajuns la urechi: 'ALDE nu o să plece de la guvernare pentru că Tăriceanu este preşedinte al Senatului'. Funcţia de preşedinte al Senatului este una extrem de onorantă pentru mine, dar nu sunt legat de chestiunea asta. Nici pe colegii mei care sunt miniştri nu i-a născut mama miniştri, nici pe mine - preşedinte al Senatului. Am avut în timpul activităţii mele politice diferite funcţii de înaltă responsabilitate, dar nu m-am cramponat de nicio funcţie. Nu ăsta este elementul care ar trebui să stea la baza acestei analize", a afirmat, miercuri, Tăriceanu la TVR1, potrivit Agerpres.

El a menţionat că unii colegi ai săi au cerut ieşirea de la guvernare, dar argumentele proguvernare au fost bazate "pe ideea de a menţine stabilitatea politică".

"Relaţia în multe locuri este foarte tensionată. Sunt colegi de-ai mei, cu care am discutat, care au cerut să ieşim de la guvernare. Da, sunt unii care cred că nu mai are vreun sens. (...) Sunt nemulţumiţi pentru că la nivel local trebuia replicată coaliţia de la nivel central. (...) Argumentele pe care le-am dat colegilor de a rămâne în continuare la guvernare au fost bazate în special pe ideea de a menţine stabilitatea politică şi de a demonstra că avem responsabilitatea actului de guvernare. (...) Nu fac din guvernare o profesie, nici pentru mine şi nici colegii mei. Avem o responsabilitate, dar această responsabilitate trebuie să se regăsească şi la parteneri în ceea ce priveşte atitudinea comună în faţa actului de guvernare. (...) Dacă responsabilităţile nu le împărţim şi PSD spune 'noi suntem partid mare şi noi luăm toate deciziile', ALDE are posibilitatea să spună 'ok, nicio problemă'. Nu e o ameninţare. E o constatare", a adăugat Tăriceanu.

Preşedintele Senatului a apreciat că nu există "în mintea tuturor" conştiinţa faptului că PSD şi ALDE formează o coaliţie.

"Coaliţia discută şi ia decizii împreună. Coaliţia funcţionează, dar văd anumite sincope. Sigur, în această coaliţie nu suntem doi parteneri egali. Avem simţul proporţiilor, dar suntem acolo. Hai să vedem. Se discută rectificarea bugetară. Până acum nu am văzut... Era normal să primesc o propunere de rectificare, pe baza căreia să facem, eu şi colegii mei, o analiză şi să putem să venim cu comentarii sau cu contrapropuneri. Ce am văzut până în momentul de faţă? O lungă listă de amputări bugetare, pentru că veniturile nu sunt la nivelul scontat. Dar aceste amputări de buget trebuie să meargă într-o anumită logică. De exemplu, nu ştiu care este logica ce stă la baza viitoarei rectificări bugetare, dacă există vreuna. Şi vreau să discutăm cu colegii noştri", a mai spus Tăriceanu.