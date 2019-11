Cine este Mircea Diaconu, ”un om”. Candidatul care știe cum votează fiecare zodie

În întâlnirile mele cu cetățenii am simțit, mai ales în ultimii ani, că există o energie bună, sănătoasă, neorganizată, nemanifestată, care ar putea aduce schimbările în bine atât de necesare nouă, tuturor. În campanie voi merge singur, fără liderii partidelor care fac parte din Alianţa Electorală UN OM, care au înţeles foarte bine că deciziile în privinţa a ceea ce voi face eu în calitate de candidat independent, îmi aparţin. Aşa cum am făcut în fiecare an pe timpul mandatului de europarlamentar, voi merge într-un turneu prin țară, încercând să acopăr cât mai multe judeţe, pentru a mă întâlniri şi a discuta cu cetăţenii. Voi vorbi despre problemele de interes public care mă preocupă de aproape jumătate de secol. Nu vor fi mitinguri pompoase de tipul celor cu care lumea s-a obișnuit. Pe afișe se va menționa simplu „Mircea Diaconu vă răspunde la orice întrebare”.