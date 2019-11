Cătălin Ivan: "Campania a fost îngropată de o criză politică ce nu îşi avea sensul"

Candidatul Alternativei pentru Demnitate Naţională (ADN) la Preşedinţia României, Cătălin Ivan, a votat duminică pe listele suplimentare ale Secţiei nr. 50 de la Liceul "Vasile Alecsandri" din Iaşi, pentru o alternativă la actuala clasă politică.

"Ca orice cetăţean al acestei ţări ne-am exercitat dreptul de vot. Am votat pentru o alternativă la actuala clasă politică, pentru demnitate naţională ca sumă a demnităţilor individuale a fiecăruia dintre noi. Despre această campanie pot să vă spun că pe de o parte s-a văzut o clasă politică veche care a refuzat dezbaterea, nu a apărut absolut deloc în faţa românilor, şi pe de alta, o generaţie nouă de politicieni. Sunt foarte mândru să fac parte din această generaţie în jurul vârstei de 40 de ani care a participat la absolut toate dezbaterile, au spus exact ceea ce cred, s-au luptat pentru fiecare vot a celor care aleg astăzi. Sunt optimist, cred că România are o şansă deşi nu am avut o campanie electorală, deşi aceste alegeri nu sunt nişte alegeri libere viitorul sună bine. Avem politicieni tineri care să lupte pentru viitorul acestei ţări, pentru ca aceşti copii să rămână în România şi să nu mai plece afară", a spus Cătălin Ivan, la ieşirea din secţia de votare.

El s-a declarat dezamăgit că în campania electorală pentru primul tur de scrutin mulţi dintre candidaţi nu s-au prezentat la dezbateri şi a criticat faptul că această campanie a fost "îngropată" de criza politică.

"Din nefericire, circulă un banc trist că în România rudele şi Preşedintele nu ţi-i alegi tu. Asta s-a dorit. Această campanie a fost îngropată de o criză politică ce nu îşi avea sensul acum. S-a discutat foarte mult despre orice altceva, mai puţin despre aceste alegeri, despre cum ar trebui să Preşedintele României, despre cum a fost mandatul care tocmai s-a încheiat. Strategic vorbind, cei care au vrut să fie doar o bătălie pentru locul doi, au reuşit. Dar, din punctul meu de vedere, au omorât democraţia, au omorât votul liber care ar fi trebuit să fie astăzi. Eu cred totuşi, văzându-i pe ceilalţi 13, sau o parte din ceilalţi 13, aş număra vreo patru dintre ei, cred totuşi că avem şanse, cred totuşi că viitorul sună bine chiar şi în condiţiile actuale".

Fostul europarlamentar Cătălin Ivan a venit la vot împreună cu soţia şi cu cele trei fiice.