Victor Ponta, dispus să înceapă negocierile pentru formarea viitorului guvern

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat că este dispus să înceapă negocierile pentru formarea viitorului guvern cu oricare dintre formaţiunile politice care au intrat în Parlament, mai puţin UDMR.

"După ce se termină de numărat, văd ce echipă de parlamentari are Pro România şi vă anunţ că nu e vorba de niciun orgoliu, patimă. S-au terminat alegerile. Cu UDMR nu vreau şi nu am ce să discut, PMP sper să nu fie cazul. Cu celelalte partide, evident, trebuie să ne aşezăm la masă. (...) Important e să vedem pe cine desemnează domnul Iohannis candidat pentru funcţia de premier. (...) Înainte să am rezultatul final şi numărul de mandate al Pro România, pot să vă spun că suntem într-o mare criză şi sunt dispus să dialoghez cu toate celelalte partide care au fost votate de către români, că îmi plac ori nu îmi plac mie, au fost votate şi sunt legitime în Parlament", a precizat Victor Ponta, duminică seara, la Antena 3, conform Agerpres.

Întrebat dacă unicul partid pe care îl exclude din a intra împreună la guvernare este UDMR, Ponta a spus: "Da!".

El şi-a exprimat speranţa ca "Băsescu să nu mai primească ajutor ca să intre în Parlament".

Victor Ponta a admis că are "emoţii" referitor la depăşirea pragului electoral, pentru că "în România, din 2009 de la prezidenţiale, una s-a votat şi alta s-a numărat, aşa încât soarta Pro România depinde de 18.500 de colegi care sunt în secţiile de vot".