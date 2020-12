Rezultate alegeri parlamentare 2020 Cluj. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Cluj, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Cluj la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din judeţul Cluj la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Cluj la Senat la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VÁKÁR ISTVÁN-VALENTIN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSÉP LEYLLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PÓKA ANDREI-GHEORGHE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ROTAR IZABELLA-CRISTINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY ANA MARIA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DÎNCU VASILE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIORTEA RĂZVAN-IULIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANASTASE CLAUDIA-GINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOCANU MIHAI-GRIGORE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GROZA FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OPREA LAURENŢIU



PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAGDAŞ ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GRIGAR TIBERIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA REVNIC VASILE-MARINEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MUREŞAN IOAN-FLORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOCOŞ PETRUŢA-CRISTINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POP ANNÁMARIA-ANDREEA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BORDEI CRISTIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GOŢIU REMUS MIHAI

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ELEK LEVENTE

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PETRESCU MANUELA-ANDREEA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CRISTIAN VLAD-AUREL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HAROSA ROMANA



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OROS NECHITA-ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOROŞAN MIRCEA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RAŢIU RADU-FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FORNA MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PUŞCĂ MIRCEA-VALER

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SABO MARIUS-CĂLIN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUNTEANU DORINEL-IONEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VEREŞIU IOAN-ANDREI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUREŞAN TRAIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PĂCURAR VIRGIL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUREŞAN MARIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IOZON ANDREI



ALTERNATIVA DREAPTĂ ŞOMLEA VASILE-FLORIN

ALTERNATIVA DREAPTĂ DUMITRANA DAN

ALTERNATIVA DREAPTĂ PETRULE SIMONA

ALTERNATIVA DREAPTĂ CIOTLEUS CLAUDIU-CONSTANTIN

ALTERNATIVA DREAPTĂ CÂMPEAN FLORIN-CIPRIAN

ALTERNATIVA DREAPTĂ ŞERBAN NICOLAE



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRISTAVU IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GÎDĂR PETRE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PETERLECEAN ILIE-CRISTIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRIŞCU LAURENŢIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LENART LAURA-ADELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HURDUCAŞ IONEL



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE VLAD IONUŢ-ANDREI



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ POPA CORNEL-MUGUREL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ŞANDRA ILEANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICULA VALERIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUP SMARANDA-NICOLETA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOLDOVAN TUDOR-DANIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NEUMANN FLORIAN-LUDOVIC

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VLAD EMILIA-FELICIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TĂTARU TRAIAN



PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂRDAŞ MARIUS

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DEIAC IOAN-SORIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE RUS IOAN-MARIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE HANDRALUCA MARCEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZMOLEA DAN-VASILE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SIMION ANDRADA-LUMINIŢA



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CONŢ LIVIU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN IRIMUŞ TEODOR

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NEGRUŢIU-TÂRNOVEAN RAMONA-LOVEINIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PURCEL DUMITRU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BULARCA SORIN-CODRUŢ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BANDOL MIHAELA-VIVIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HANGAN DANA-MARIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HOSU ŞTEFAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CÎRSTINA GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARUSCEAC PETRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CANTOR LORIN-DUMITRU



Lista candidaţilor din judeţul Cluj la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSOMA BOTOND

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TALPAS BOTOND

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OLÁH EMESE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVRIG ANAMARIA-MAGDALENA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BUZÁS-FEKETE MARIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZENG IOAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RÁCZ BÉLA-GERGELY

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSORBA STEFAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LŐRINCZI ZOLTÁN-LÁSZLÓ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BALLA FRANCISC

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KEREKES EMÖKE-IBOLYA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FUGEL EDINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODIS VASILE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ACHIMAŞ-CADARIU PATRICIU-ANDREI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CORDOŞ ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SĂCARĂ OVIDIU-IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRTEŞ HOREA DORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ITU CORNEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIOREAN LAURA-ELENA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GLĂVAN MĂDĂLIN-LAURENŢIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SĂLĂTIOAN VASILE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUNCELEAN TEODORA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂGĂCEAN MARINEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHERMAN MARIA-GABRIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUP DRAGOŞ-TEODOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LĂPUŞAN REMUS-GABRIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEŢCU GABRIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MACREA MARIA-FLORICA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IRIMIE VICENŢIU-MIRCEA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SONICA EUSEBIU-DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CODREAN DAN-CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA RUSU ANNA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PLEŞA IULIAN-IONEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BĂRĂIAN TIBERIU-IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞASA DANIEL-COZMIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MORARIU ADRIAN-DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEAMŢ VIOREL-CLAUDIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONESCU GEORGIAN-SORIN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MURARIU OANA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BĂLTĂREŢU VIOREL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MOLNAR RADU-IULIAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CIUBUCĂ LOREDANA-ELENA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RIGMAN CIPRIAN-DORU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CHIRILA RADU IOAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BOTOROAGĂ CORNEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TOADERE RAMONA-ALEXANDRA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BUCUR PAUL-SORIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HÎNDA IOAN-ROMICĂ

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE POP OANA-OLIMPIA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MARCU IOSIF

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VĂDAN MIHAI-ADRIAN



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOISIN RADU-MARIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SĂRMAŞ IOAN-SABIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOLDOVAN SORIN-DAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BURCIU CRISTINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CÎMPEAN OVIDIU VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CORAIAN ZOLTAN-CSABA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARC MARINELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VAMAN DANIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VAIDA OVIDIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOLHEM MOHAMMAD-BASHAR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOGA SEBASTIAN-IACOB

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RUSU IONUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STEOPAN FLORIN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FIŢIU AVRAM

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MAXIM ANDREI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NAP ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RACOLŢA IOAN VASILE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BORBELY FLORIN-CĂLIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OLARU PAUL CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NACU VIOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIŞU FLAVIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP DANIEL-ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOJAN VIOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VANCEA AURELIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PISCHIŞ RĂZVAN-DANIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RITI ANA-TODOSIA



ALTERNATIVA DREAPTĂ MÎRZA ADELA-DORINA

ALTERNATIVA DREAPTĂ SÂNCRĂIANU IOANA-ADRIANA

ALTERNATIVA DREAPTĂ MATIEŞ ADRIAN

ALTERNATIVA DREAPTĂ GÎLGĂU ARIANA-ISABELA

ALTERNATIVA DREAPTĂ VLAD DANIEL-VALERIUS

ALTERNATIVA DREAPTĂ MICU EMIL

ALTERNATIVA DREAPTĂ POP CLAUDIA-NICOLAURIANA

ALTERNATIVA DREAPTĂ CÎMPEAN CĂTĂLIN-CIPRIAN

ALTERNATIVA DREAPTĂ ŞERBAN AURELIA

ALTERNATIVA DREAPTĂ BOB DANIEL-PETRE

ALTERNATIVA DREAPTĂ PRIPON ELEONORA

ALTERNATIVA DREAPTĂ MESAROS ŞTEFAN-ANDREI

ALTERNATIVA DREAPTĂ CÂMPEAN ADRIANA-ALINA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RUSU FLORIN-DRAGOŞ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOCIAN RAMONA-MIRABELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOŞA PAUL-DANIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PĂCURAR ALEXANDRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BÂRDEŞ GHEORGHE-BOGDAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MUREŞAN LUCIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) REDNIC IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOLDOVAN IOAN-DĂNUŢ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MUREŞAN SERGIU-MIHAI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOLDOVAN CRINA-IOANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PINTEA GAVRIL-ROMULUS

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FĂT ANDREI-VIRGIL



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COZMA-COLCER ALEXANDRA-IULIA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ AVRAM DAVID



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COLEŞA ILIE-ALIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROŞCA-NEACŞU SIMONA-TEODORA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPRIŞ DANIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TODEA ADRIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRIŞAN IOANA-SIMINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COLEŞA RAMONA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SAUCĂ IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETACA ALEXANDRU-DAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POP ROXANA-YASMINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRIŞAN STELIAN-IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SABĂU LAVINIA-CRISTINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRIŞAN IONEL-DUMITRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DANCIU DANIEL-FLORIN



PARTIDUL ROMÂNIA MARE BRUDAŞCU DAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUNEA AUGUSTIN-DINU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BÂŢU NECULAI

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARIN ION

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TULAI ALEXANDRU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BENŢEA IOAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE POHUŞ IOAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SUCIU CORNELIA-DANIELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE POPON LIVIU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MÎNZAT DAN-IOAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SIMION MIRCEA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PANDREA CLAUDIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂL VASILE



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN URS CĂLIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BLAGA AUREL-VLĂDUŢ

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POP MIRCEA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VEREŞ VIRGINIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PĂCURAR GLIGORE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MARIŞ MIRCEA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN STAN PETRU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MUREŞAN LAZAR

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MUREŞAN MĂDĂLINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BACIU IOAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RUS DAVID



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHERMAN VASILE-PETRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANTAL ANCA-LIVIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ISPAS IOAN JULIEN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SÎRBU ION

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VARGA-ŞTEŢCO ALINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VUŞCAN IRINA-SONIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DANCIU DANIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TRIPON ALIN-ADRIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COSTEA PAUL-SEBASTIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GIURGIUMAN CRISTINA-LENUŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂBAN AUGUSTIN-MIHAI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANTAL BOGDAN-MIHAI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHIOREAN OVIDIU



CANDIDAT INDEPENDENT NAŞ SORIN-VALERIU