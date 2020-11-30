Rezultate alegeri parlamentare 2020 Cluj. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Cluj, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Cluj la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Cluj la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Cluj la Senat la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VÁKÁR ISTVÁN-VALENTIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSÉP LEYLLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PÓKA ANDREI-GHEORGHE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ROTAR IZABELLA-CRISTINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY ANA MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DÎNCU VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIORTEA RĂZVAN-IULIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANASTASE CLAUDIA-GINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOCANU MIHAI-GRIGORE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GROZA FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OPREA LAURENŢIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAGDAŞ ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GRIGAR TIBERIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA REVNIC VASILE-MARINEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MUREŞAN IOAN-FLORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOCOŞ PETRUŢA-CRISTINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POP ANNÁMARIA-ANDREEA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ ATTILA SENAT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VÁKÁR ISTVÁN-VALENTIN SENAT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSÉP LEYLLA SENAT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PÓKA ANDREI-GHEORGHE SENAT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ROTAR IZABELLA-CRISTINA SENAT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY ANA MARIA SENAT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DÎNCU VASILE SENAT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIORTEA RĂZVAN-IULIAN SENAT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANASTASE CLAUDIA-GINA SENAT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOCANU MIHAI-GRIGORE SENAT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GROZA FLORIN SENAT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OPREA LAURENŢIU SENAT
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAGDAŞ ADRIAN SENAT
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GRIGAR TIBERIU SENAT
PARTIDUL PRO ROMÂNIA REVNIC VASILE-MARINEL SENAT
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MUREŞAN IOAN-FLORIN SENAT
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOCOŞ PETRUŢA-CRISTINA SENAT
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POP ANNÁMARIA-ANDREEA SENAT
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BORDEI CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GOŢIU REMUS MIHAI
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ELEK LEVENTE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PETRESCU MANUELA-ANDREEA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CRISTIAN VLAD-AUREL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HAROSA ROMANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OROS NECHITA-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOROŞAN MIRCEA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RAŢIU RADU-FLORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FORNA MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PUŞCĂ MIRCEA-VALER
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SABO MARIUS-CĂLIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUNTEANU DORINEL-IONEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VEREŞIU IOAN-ANDREI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUREŞAN TRAIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PĂCURAR VIRGIL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUREŞAN MARIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IOZON ANDREI
ALTERNATIVA DREAPTĂ ŞOMLEA VASILE-FLORIN
ALTERNATIVA DREAPTĂ DUMITRANA DAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ PETRULE SIMONA
ALTERNATIVA DREAPTĂ CIOTLEUS CLAUDIU-CONSTANTIN
ALTERNATIVA DREAPTĂ CÂMPEAN FLORIN-CIPRIAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ ŞERBAN NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRISTAVU IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GÎDĂR PETRE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PETERLECEAN ILIE-CRISTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRIŞCU LAURENŢIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LENART LAURA-ADELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HURDUCAŞ IONEL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE VLAD IONUŢ-ANDREI
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ POPA CORNEL-MUGUREL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ŞANDRA ILEANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICULA VALERIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUP SMARANDA-NICOLETA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOLDOVAN TUDOR-DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NEUMANN FLORIAN-LUDOVIC
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VLAD EMILIA-FELICIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TĂTARU TRAIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂRDAŞ MARIUS
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DEIAC IOAN-SORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE RUS IOAN-MARIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE HANDRALUCA MARCEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZMOLEA DAN-VASILE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SIMION ANDRADA-LUMINIŢA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CONŢ LIVIU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN IRIMUŞ TEODOR
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NEGRUŢIU-TÂRNOVEAN RAMONA-LOVEINIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PURCEL DUMITRU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BULARCA SORIN-CODRUŢ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BANDOL MIHAELA-VIVIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HANGAN DANA-MARIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HOSU ŞTEFAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CÎRSTINA GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARUSCEAC PETRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CANTOR LORIN-DUMITRU
Lista candidaţilor din judeţul Cluj la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSOMA BOTOND
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TALPAS BOTOND
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OLÁH EMESE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVRIG ANAMARIA-MAGDALENA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BUZÁS-FEKETE MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZENG IOAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RÁCZ BÉLA-GERGELY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSORBA STEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LŐRINCZI ZOLTÁN-LÁSZLÓ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BALLA FRANCISC
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KEREKES EMÖKE-IBOLYA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FUGEL EDINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODIS VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ACHIMAŞ-CADARIU PATRICIU-ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CORDOŞ ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SĂCARĂ OVIDIU-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRTEŞ HOREA DORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ITU CORNEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIOREAN LAURA-ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GLĂVAN MĂDĂLIN-LAURENŢIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SĂLĂTIOAN VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUNCELEAN TEODORA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂGĂCEAN MARINEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHERMAN MARIA-GABRIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUP DRAGOŞ-TEODOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LĂPUŞAN REMUS-GABRIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEŢCU GABRIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MACREA MARIA-FLORICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IRIMIE VICENŢIU-MIRCEA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SONICA EUSEBIU-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CODREAN DAN-CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RUSU ANNA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PLEŞA IULIAN-IONEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BĂRĂIAN TIBERIU-IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞASA DANIEL-COZMIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MORARIU ADRIAN-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEAMŢ VIOREL-CLAUDIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONESCU GEORGIAN-SORIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MURARIU OANA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BĂLTĂREŢU VIOREL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MOLNAR RADU-IULIAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CIUBUCĂ LOREDANA-ELENA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RIGMAN CIPRIAN-DORU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CHIRILA RADU IOAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BOTOROAGĂ CORNEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TOADERE RAMONA-ALEXANDRA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BUCUR PAUL-SORIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HÎNDA IOAN-ROMICĂ
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE POP OANA-OLIMPIA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MARCU IOSIF
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VĂDAN MIHAI-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOISIN RADU-MARIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SĂRMAŞ IOAN-SABIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOLDOVAN SORIN-DAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BURCIU CRISTINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CÎMPEAN OVIDIU VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CORAIAN ZOLTAN-CSABA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARC MARINELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VAMAN DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VAIDA OVIDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOLHEM MOHAMMAD-BASHAR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOGA SEBASTIAN-IACOB
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RUSU IONUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STEOPAN FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FIŢIU AVRAM
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MAXIM ANDREI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NAP ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RACOLŢA IOAN VASILE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BORBELY FLORIN-CĂLIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OLARU PAUL CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NACU VIOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIŞU FLAVIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP DANIEL-ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOJAN VIOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VANCEA AURELIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PISCHIŞ RĂZVAN-DANIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RITI ANA-TODOSIA
ALTERNATIVA DREAPTĂ MÎRZA ADELA-DORINA
ALTERNATIVA DREAPTĂ SÂNCRĂIANU IOANA-ADRIANA
ALTERNATIVA DREAPTĂ MATIEŞ ADRIAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ GÎLGĂU ARIANA-ISABELA
ALTERNATIVA DREAPTĂ VLAD DANIEL-VALERIUS
ALTERNATIVA DREAPTĂ MICU EMIL
ALTERNATIVA DREAPTĂ POP CLAUDIA-NICOLAURIANA
ALTERNATIVA DREAPTĂ CÎMPEAN CĂTĂLIN-CIPRIAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ ŞERBAN AURELIA
ALTERNATIVA DREAPTĂ BOB DANIEL-PETRE
ALTERNATIVA DREAPTĂ PRIPON ELEONORA
ALTERNATIVA DREAPTĂ MESAROS ŞTEFAN-ANDREI
ALTERNATIVA DREAPTĂ CÂMPEAN ADRIANA-ALINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RUSU FLORIN-DRAGOŞ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOCIAN RAMONA-MIRABELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOŞA PAUL-DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PĂCURAR ALEXANDRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BÂRDEŞ GHEORGHE-BOGDAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MUREŞAN LUCIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) REDNIC IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOLDOVAN IOAN-DĂNUŢ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MUREŞAN SERGIU-MIHAI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOLDOVAN CRINA-IOANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PINTEA GAVRIL-ROMULUS
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FĂT ANDREI-VIRGIL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COZMA-COLCER ALEXANDRA-IULIA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ AVRAM DAVID
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COLEŞA ILIE-ALIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROŞCA-NEACŞU SIMONA-TEODORA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPRIŞ DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TODEA ADRIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRIŞAN IOANA-SIMINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COLEŞA RAMONA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SAUCĂ IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETACA ALEXANDRU-DAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POP ROXANA-YASMINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRIŞAN STELIAN-IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SABĂU LAVINIA-CRISTINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRIŞAN IONEL-DUMITRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DANCIU DANIEL-FLORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BRUDAŞCU DAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUNEA AUGUSTIN-DINU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BÂŢU NECULAI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARIN ION
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TULAI ALEXANDRU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BENŢEA IOAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE POHUŞ IOAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SUCIU CORNELIA-DANIELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE POPON LIVIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MÎNZAT DAN-IOAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SIMION MIRCEA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PANDREA CLAUDIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂL VASILE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN URS CĂLIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BLAGA AUREL-VLĂDUŢ
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POP MIRCEA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VEREŞ VIRGINIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PĂCURAR GLIGORE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MARIŞ MIRCEA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN STAN PETRU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MUREŞAN LAZAR
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MUREŞAN MĂDĂLINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BACIU IOAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RUS DAVID
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHERMAN VASILE-PETRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANTAL ANCA-LIVIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ISPAS IOAN JULIEN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SÎRBU ION
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VARGA-ŞTEŢCO ALINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VUŞCAN IRINA-SONIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DANCIU DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TRIPON ALIN-ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COSTEA PAUL-SEBASTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GIURGIUMAN CRISTINA-LENUŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂBAN AUGUSTIN-MIHAI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANTAL BOGDAN-MIHAI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHIOREAN OVIDIU
CANDIDAT INDEPENDENT NAŞ SORIN-VALERIU
Sursa: Pro TV