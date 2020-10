Marian Vanghelie deschide lista Partidului Ecologist la Călărași, pentru Camera Deputaților

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, deschide lista Partidului Ecologist Român în circumscripţia Călăraşi pentru Camera Deputaţilor.

"Da, este pe platforma PER cu partidul domniei sale - PSDI (Partidul Social Democrat Independent) care face parte din cele 12 partide şi dânsul are Colegiul la deputaţi la Călăraşi, unde deschide lista. A existat o contestaţie, dar s-a câştigat în instanţă", a precizat Dănuţ Pop, preşedintele PER, potrivit Agerpres.

El a arătat că pe platforma comună a PER candidează la alegerile parlamentare 12 formaţiuni politice şi ONG-uri, între acestea fiind Partidul Republican, Partidul Social Democrat Independent, Alternativa pentru Demnitatea Naţională, PNŢCD.

"Tehnic nu s-a putut fuziona, că nu era termenul, alianţe nu se mai puteau face pentru că s-au suprapus localele cu parlamentarele şi termenul a expirat luna trecută, în timpul campaniei electorale, şi n-am mai avut timp să facem alianţă. Şi atunci am căzut de acord cu toţii să vină pe platforma Partidului Ecologist, (...) prin semnarea obligatorie de adeziune", a explicat liderul PER.

Vanghelie nu este singurul politician care încearcă să câștige o funcție în Parlament cu ajutorul Partidului Ecologist.

Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu, foști membri PSD, ocupă și ei primele locuri pe listele de candidaţi ale Partidului Ecologist Român pentru Senat şi Camera Deputaţilor.