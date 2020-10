Şerban Nicolae şi Pleşoianu deschid lista de candidați ai Partidului Ecologist în București

Parlamentarii Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu ocupă primele locuri pe listele de candidaţi ale Partidului Ecologist Român pentru Senat şi Camera Deputaţilor în circumscripţia Bucureşti, a anunţat, marţi, preşedintele PER, Dănuţ Pop.

"Suntem un partid care după alegerile locale am luat un scor aproximativ bunicel şi, văzând ce s-a întâmplat la locale, furturile şi tot ce s-a întâmplat, am făcut o platformă unde ni s-au alăturat 12 partide care au candidat la alegerile locale, pentru a maximiza voturile celor care nu doresc să mai voteze PSD, PNL sau USR", a declarat Pop, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PER.

El a precizat că partidul a obţinut la alegerile locale din acest an un total de 400.000 de voturi.

"Sunt voturi care ne-ar asigura intrarea în Parlament fără nicio problemă dacă reuşim să le aducem din nou, iar echipa de pe Bucureşti va contribui cu o îmbunătăţire a acestor voturi", a adăugat liderul PER, potrivit Agerpres.

Şerban Nicolae, prezent la conferinţa de presă, a amintit că este unul dintre cei 314 fondatori ai PDSR, actualul PSD, şi, ca urmare, i-a fost "greu" să părăsească partidul, dar a rămas fidel crezului politic dintotdeauna. El a menţionat că prima funcţie publică a obţinut-o după 9 ani de la apariţia partidului.

"Sunt un politician cu poziţii publice, asumate, cunoscute, transparente, cu bune şi cu rele. Eu ţin cu România, ţin cu poporul român, îmi doresc ca România să fie un stat respectat, ca românii să fie un popor şi nu o populaţie, îmi doresc ca resursele naturale să fie exploatate în interesul românilor. (...) Aveţi de ales între lista pe care o prezintă PER, cu Liviu Pleşoianu, cu Dănuţ Pop, cu Şerban Nicolae, şi listele altor partide - cu Anisie, cu Violeta Alexandru, cu Orban sau liste cu importuri de PD-işti deveniţi peste noapte PSD-işti, cu cei înfrânţi la alegerile locale care trebuie puşi la adăpost din Parlament. Noi nu am plecat din PSD să ne fie mai bine, am plecat la o luptă pe care ne-am asumat-o faţă de electorat", a susţinut Nicolae.

Potrivit acestuia, oferta PER este "una de patriotism, care ţine cu românii, una solidă, care are trecut, consecvenţă şi consistenţă".

Liviu Pleşoianu a afirmat, la rândul său, că lucrul cel mai rău în viaţă nu este să crezi în ceva, ci să nu crezi în nimic, adăugând că PSD-ul în care a intrat în 2016, din păcate, nu mai are absolut nicio legătură cu PSD din 2020.

"PSD varianta 2020 este exact opusul PSD din 2016. Este cu neputinţă să înţeleg cum un politician care cere votul oamenilor este capabil să-şi schimbe discursul public, principiile, pur şi simplu, de pe o zi pe alta. Noi putem să fim sau nu de acord până la un punct cu anumite lucruri, cu anumite principii, dar cred că este esenţial să rămânem totuşi fideli principiilor noastre", a declarat Pleşoianu.

Potrivit acestuia, PSD este "plin" de oameni care au plecat din partid şi care au votat căderea propriului Guvern şi învestirea Cabinetului Orban, iar acum sunt incluşi pe listele de candidaţi pentru Parlament. El i-a dat ca exemplu pe Mihai Tudose şi Sorin Grindeanu.

"În conducerea PSD se află Ciolacu, pe care nu l-am votat pentru funcţia de preşedinte a Camerei Deputaţilor. Acest domn, un academician SRI, deşi la un moment dat şi-a şters asta din CV, această parte importantă a carierei sale. (...) Domnul Sorin Grindeanu. Nu este posibil ca tu, partid, să-l dai jos pe domnul Grindeanu, după care să-l pui al doilea om în partid şi să vii să le spui cetăţenilor 'Votaţi-ne!'", a adăugat Liviu Pleşoianu.

Lista PER Vâlcea pentru Senat va fi deschisă de senatorul Nicolae Avram, iar cea pentru Camera Deputaţilor de la Prahova de deputatul Emanoil Savin. Deputatul Cătălin Rădulescu va candida pe lista PER Argeş, a precizat Şerban Nicolae.