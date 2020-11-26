Alegeri parlamentare 2020. Cu cine votezi dacă eşti din judeţul Alba. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Alba, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota la alegerile parlamentare din 2020.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Alba la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central. Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Alba la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Alba la Senat la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÖRINCZ HELGA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FŰLŐP SZABOLCS-SIMON
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZŐCS ILDICO
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VINCZE ANDREI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FLOREA EMIL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HAŢEGAN MARIUS-ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BELDEAN ILIE-DAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TRÎMBIŢAŞ PETRONELA-CAMELIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATIEŞ CĂLIN-GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARA NICOLAE-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHEORGHIŢĂ DELIA-ANGELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SAVA GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUMB SORIN-IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂCUCI CLAUDIU-VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALBANI-ROCCHETTI SIMONE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOCAN MARIA-MIRELA
ALIANȚA USR PLUS SIMION CONSTANTIN-ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS MARIŞ COSMINA-MARIA
ALIANȚA USR PLUS POPESCU EMIL-ANTONIU
ALIANȚA USR PLUS HEIUŞ DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ARION COSMIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPREA MARIA-ELENA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MĂRGINEAN DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOADER-CIAMA LARISA-CRINELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TALPAŞ CONSTANTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SBUCIUMELEA ILIE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NASTA ADRIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ZAMFIR GHEORGHE-PETRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TOPÎRCEAN ANCA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPRUŢA DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MĂRGINEAN SIMONA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FARCAŞ VASILE
PARTIDUL VERDE RONCEA RADU
PARTIDUL VERDE FARA MARIA
PARTIDUL VERDE SASU HANI
PARTIDUL VERDE OŢEL MARIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞUTEU CODRUŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LAZĂR OVIDIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRÎMBĂREAN IOAN-FLORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BIBOLAR CRĂCIUN-OVIDIU
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BARNA IOSIF-NATANAEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PORFIRE SERGIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE UDVAR ECATERINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SUCIU GRAŢIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STÂNEA IONEL
Lista candidaţilor din judeţul Alba la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LADÁNYI ÁRPÁD-CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BONA ZSOLT-AŔPÁD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HARI ATTILA-ISTVÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEÁK-SZÉKELY SZILÁRD-LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSEGEZI EDIT-SUSANA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FARKAŞ ATTILA-GIULA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSONGVAI ARTÚR-EDVIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEGRUŢ CLEMENT
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NICOARĂ GHEORGHE-ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BARSTAN FILOFTEIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GÎNŢA VASILE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DAMIAN LIVIU RAREŞ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SCURTU LUCIA-COSMINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BESOI LAURENŢIU-MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUHUŢ RADU-MARCEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DÎRZU IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MEDREA BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCA NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OŢOIU MARCEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RADU CĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROMAN FLORIN-CLAUDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OLAR CORNELIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IGNAT ION-ALIN-DAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOGDAN ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ARION FLORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MUREŞAN TEODORA-CODRUŢA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BRĂTEAN IOAN-DAN
ALIANȚA USR PLUS TODOSIU BENIAMIN
ALIANȚA USR PLUS DAVID MIHAIL
ALIANȚA USR PLUS NEMEŞ GHEORGHE-CLAUDIU
ALIANȚA USR PLUS PĂCURAR IOANA
ALIANȚA USR PLUS COMAN PAVEL-CĂTĂLIN
ALIANȚA USR PLUS RADU DOINA
ALIANȚA USR PLUS POPA PAUL-SIMION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LAZĂR IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA AL.TOMI GABRIEL-TOMA-OCTAVIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BESOIU NICOLAE-SIMION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TARCĂU IONEL-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CSORTÁN ELENA-DANIELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRUŢ EMILIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FOLEA ILIE-AURELIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ARIEŞAN AURELIA-ANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FLUERAŞ MIHAI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢIBACOV LEONTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GORONEA SPIRIDON
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOARA MĂDĂLIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CRISTEA IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MACARIE-ANCĂU IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RUSU DANIEL-GHEORGHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BLAJ IULIAN-REMUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPRUŢA LUMINIŢA-ANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FECHETE MIRELA-ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PINTEA DANIELA-MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR JURCA MARIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI RUXANDRA-MIHAELA
PARTIDUL VERDE MATEI NICOLAIE
PARTIDUL VERDE DĂRĂMUŞ CLAUDIU-IOAN
PARTIDUL VERDE SANDU BOGDAN-GABRIEL
PARTIDUL VERDE DICU DUMITRU
PARTIDUL VERDE RONCEA NATALIA
PARTIDUL VERDE RAHOVEAN ELENA-GABRIELA
PARTIDUL VERDE OPRIŢA PETRUŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOBEŞI CRISTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ILIEŞIU GERHARTH-IONIŢĂ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARICA CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RĂDAC VALENTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OLTEAN IULIAN-OVIDIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FELEA OVIDIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NELEGA ROXANA-MARIA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COLCER GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE JORJ GHEORGHE ŞTEFAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDREŞEL MARINELA-SANDA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂL AMALIA-ADELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SÎRB MARIAN-MIREL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUCUR IONEL-OVIDIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CURŞEU DANIEL-MIHĂILĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DACZO MELINDA
Sursa: Pro TV