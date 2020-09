Primarii care au câștigat alegerile cu peste 80% din voturi. Secretul edilului din Ciugud

Există și candidați care nu au avut mari emoții la alegeri. Sunt primari care au câștigat cu peste 80 la sută din opțiunile electoratului.

Unii se află de mai mulți ani în fruntea comunității, iar secretul reușitei este același pentru toți: și-au făcut treaba și au lucrat în folosul oamenilor.

"Pentru un primar, cea mai bună campanie sunt faptele lui" , spune Gheorghe Damian edilul comunei Ciugud, din Alba, localitate care arată mai bine decât multe oraşe din ţară. El a câştigat al şaselea mandat consecutiv cu peste 88% din voturi, ca independent.

Gheorghe Damian primar Ciugud: "Secretul cred că este multă, multă muncă, cu o echipă de oameni profesionişti şi cu viziune. M-am inspirat din ceea ce au făcut colegii mei din ţările dezvoltate ale Uniunii Europene".

Văzută de sus, Ciugud pare o comună din Austria sau Germania, cu multe spaţii verzi şi casele aliniate.

Lucru rar în România, unde satele zac în mizeria care se oglindeşte în tabla ruginită a caselor şi în noroiul de pe drumuri. La Ciugud au fost investiţi, în ultimii ani, peste 30 de milioane de euro, bani europeni.

Gheorghe Damian: "Când am preluat mandatul în Ciugud nu era nici apă, nici canalizare, nici internet. Noi la Ciugud am reuşit lucrul acesta tot cu bani europeni. Ne-ar fi trebuit 100 de ani să realizăm ce am realizat cu bani europeni, să realizăm din veniturile noastre".

Planurile pentru noul mandat includ şi construcţia unei noi şcoli cu cele mai moderne dotări.

Gheorghe Damian primar Ciugud: "Educaţia trebuie să fie temelia pe care construieşti o comunitate puternică. Aşa cum arată şcoala va arăta mâine țara. Nu cred că trebuie să îi convingi pe oameni cu vorbe, ci cu fapte".

În Gorj, Adi Câmpeanu a fost votat a patra oară de alegătorii din comuna Runcu. Ne spune că a fost ales cu 92% din voturi pentru că s-a zbătut să rezolve toate problemele oamenilor.

În 12 ani de mandat la Runcu s-au investit peste 100 de milioane de euro.

Adi Câmpeanu, primar comuna Runcu: "Mergem la Guvern, la ministere, depunem proiecte europene, guvernamentale. Multă zbatere sau presiune. Cei care se văita că nu au bani, alte primării, cred că nu îşi doresc, nu aleargă”.

În localitate există aproape 140 de kilometri de drum asfaltat, iar zona s-a dezvoltat mult în ultimii ani pentru turism.

Adi Câmpeanu: "De pensiuni şi de turişti nu ne plângem, şi în pandemie au fost weekenduri în care în Cheile Sodolului au intrat peste 5000 de autoturisme. Avem două staţii de încărcat maşini electrice pentru că am considerat că e normal şi firesc să pui la dispoziţie infrastructura. Vin cu biciclete, cu copii, ne bucurăm pentru acest lucru".

Alegerile locale au fost fără emoţii şi pentru Paul Știr, un tânăr de 31 de ani din comuna Căianul Mic, Bistriţa-Năsăud. Edilul care a condus localitatea timp de 8 ani a primit un al treilea mandat, obţinând 95 la sută din voturi. A câştigat fără prea multe afişe sau discursuri pompoase. Oamenii s-au obişnuit să-l vadă mereu în mijlocul lor, nu închis într-un birou.

Un dispensar ultramodern şi internet gratuit sunt ultimele promisiuni onorate.

Paul Știr, primar comuna Căianu Mic: "Aceste realizări nu mi le asum eu, nu sunt doar meritele mele, sunt rezultatele unei munci comune. Oameni au fost alături de noi de fiecare dată".

În aceste cazuri, secretul este ştiut de mulţi primari, dar aplicat doar de unii: munca.