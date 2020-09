Ce spune cea mai tânără primăriță din România: ”Le-am cerut răbdare”

Tinereţea a devenit mai nou un atu în politică. Rezultatele ultimului scrutin demonstrează că românii sunt gata să le acorde încredere candidaţilor cu vârste fragede, fie că sunt versaţi, fie că dau dovadă doar de entuziasm.

Avem, de exemplu, o primăriţă de 24 de ani, şi nu este singura apariţie primăvăratica din peisaj.

Mergem în Maramureş unde îl cunoaştem pe cel mai tânăr preşedinte de consiliu judeţean: este liberalul Ionel Bogdan, care se aşază în fruntea judeţului natal la 33 de ani, după ce a fost secretar de stat la cancelaria primului-ministru.

Ionel Bogdan a studiat ştiinţele economice şi a intrat în politică la 18 ani.

Ionel Bogdan, preşedinte CJ Maramureș: "Voi lua exemple de bune practici ale unor administraţii eficiente, cum este Oradea care a reuşit să atragă foarte multe fonduri şi parcuri industriale, locuri de muncă şi cred că acest lucru trebuie să îl facem şi noi în Maramureş".

Locuitorii comunei Cenad din judeţul Timiş şi-au pus speranţele într-un tânăr şi l-au ales primar. Andrei Tița are 26 de ani. A terminat dreptul şi acum e din nou student, la facultatea de agricultură. El a prins curaj, după ce a organizat în satul său câteva evenimente care au avut succes.

Andrei Tița, primarul ales: "Am fost convins că se poate şi mai bine de atât, să intrăm în administraţie şi se poate, mai ales că oamenii ne-au văzut tineri şi cu ambiţii. Noi suntem prima comună la intrare în România şi ai vrea să vezi un lucru şi să zici "wow uite am intrat în România".

Tânărul a reuşit să învingă în alegeri un primar care deţinea funcţia de 20 de ani.

Localnică: "Vechiul primar a făcut, nu că nu a făcut, dar trebuie alţii mai tineri".

Localnici: "E tânăr, aveţi încredere? Da, să mai meargă şi tineretul".

Iar cea mai tânără primăriţă din ţară va fi Anca Alina Baciu, care la 24 de ani a câştigat alegerile în comuna Corbi din Argeş. Este fata actualului primar şi recunoaşte că ideea de a candida i-a venit la o petrecere, iar prietenii au încurajat-o.

Anca Alina Baciu, primar ales Corbi: "O parte din ei au auzit că va candida fiica primarului şi erau la poartă foarte uimiți. Ne priveau cu atâta entuziasm şi reacţia lor era întotdeauna:" Wow, ce drăguţ, în sfârşit tinerii vor să facă ceva. Eu le-am cerut doar atâta: răbdare şi să avem comunicare".

Lupta electorală s-a dovedit însă dificilă, căci tânăra a crescut de mică la Bucureşti unde a studiat business şi turism şi s-a întors în satul natal abia în vara aceasta.

Virgil Baciu primar în funcţie: "E clar că nu are experienţă în domeniu, dar nimeni nu s-a născut cu experienţă, în schimb are capacitate, are pregătirea, are dorinţa".

Legea spune că vârsta minimă pentru a candida la un post de consilier sau primar este de 23 de ani.