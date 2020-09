Contre între Firea și USR. „Va fi peste tot apă caldă, că așa a promis USR-ul, prin țevile de 60 de ani”

După ce USR le-a promis bucureștenilor că nu vor mai avea probleme cu apa caldă, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a avut o reacție pe această temă.

"Luni va fi peste tot apă caldă, că aşa a promis USR-ul, votaţi-ne că noi dăm apă caldă de luni, prin ţevile acestea de 60 de ani”, a spus edilul, miercuri seară, într-o emisiune la România Tv.

Gabriela Firea acuză Guvernul că pe parcursul verii, "prin Ministerul Energiei, a ţinut în revizie CET-urile intenţionat pentru ca bucureştenii să se supere pe Gabriela Firea”.

"După patru ani de zile în care am spus de câte ori am avut ocazia şi de câte ori am fost primită la televiziuni că problemele grave ale Capitalei nu au cum să fie rezolvate doar de către primarul general şi de primarii de sectoare pentru că sunt probleme structurale şi depind de ministere care aparţin Guvernului – centura este la Ministerul Transporturilor, deci la Guvern, însemnând traficul sufocant, poluarea, gropile de gunoi sunt avizate, autorizate de către Ministerul Mediului, mai departe Elcen-ul, apa caldă, toată vara Guvernul, prin Ministerul Energiei, a ţinut în revizie CET-urile intenţionat pentru ca bucureştenii să se supere pe Gabriela Firea. Luni va fi peste tot apă caldă că aşa a promis USR-ul, votaţi-ne că noi dăm apă caldă de luni, prin ţevile acestea de 60 de ani”, a declarat Gabriela Firea, miercuri seară, într-o emisiune la România Tv.