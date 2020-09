Alegeri locale 2020. Prefectul judeţului Neamţ: ”Am sesizat la 112 că primarii cară oameni la vot”

Prefectul judeţului Neamţ, George Lazăr, a declarat că a făcut, duminică, mai multe sesizări la Inspectoratul de Poliţie Judeţean cu privire la faptul că primari din mai multe localităţi ar transporta oameni la secţiile de votare.

Localităţile menţionate de prefect sunt Crăcăoani, Săvineşti, Roznov, Tupilaţi şi Grumăzeşti.

"Am sesizat la 112 că primarii cară oameni la vot. Fie am văzut cu ochii mei, fie am primit şi eu sesizări din teren, de la Roznov, Tupilaţi, Săvineşti, Grumăzeşti sau Crăcăoani, şi am anunţat Poliţia. Spre exemplu, la Crăcăoani am văzut cu ochii mei, erau circa 40-50 persoane de etnie romă în faţa secţiei de votare care dirijau alţi oameni de aceeaşi etnie să meargă la vot", a declarat George Lazăr.

În toate situaţiile menţionate, prefectul de Neamţ a menţionat că se efectuează anchete penale.