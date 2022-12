„Zero kilometri de autostradă”. Cătălin Drulă i-a făcut bilanțul lui Sorin Grindeanu

Zero kilometri de autostradă reprezintă bilanțul lui Sorin Grindeanu în fruntea Ministerului Transporturilor, a spus președintele USR, Cătălin drulă, și el fost ministru al Transporturilor.

Cătălin Drulă a făcut, miercuri, într-o emisiune Prima News TV, un bilanţ al mandatului lui Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor, arătând că anul acesta avem zero kilometri de autostradă, transmite news.ro.

„Anul trecut, eu am avut 26 de km, pe Sebeş Turda, lotul doi, şi mai mulţi kilometri de drum expres. Anul acesta, avem zero kilometri de autostradă. Există un sector de drum expres care s-a deschis, pe care l-am lăsat la 90% finalizare, şi s-a deschis undeva în luna mai, dar de autostradă sunt zero şi ar trebui să se deschidă zilele următoare 13 kilometri de autostradă, între Sibiu şi Boiţa, şi aceştia erau la 75%”, a declarat Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă a continuat, spunând că „a apărut o mare problemă acolo”. „Era programat să vină şi Ciucă, şi ce s-a întâmplat? E o firmă austriacă şi s-a anulat ceremonia de trei zile încoace. Sper că dacă ei nu mai sunt acolo, e un lucru bun, dar sper să nu ţină autostrada închisă pentru că fac rău românilor, nu vreunei firme”, a mai arătat liderul opoziției.

Liderul USR a inventariat și activitatea lui Sorin Grindeanu: „Anularea a 500 de km de drumuri rapide de licitaţii pentru ele, rezilierea de contracte pentru 330 de drumuri de mare viteză, autostrăzi şi drum expres, licitaţii blocate pe 315 km, contracte de proiecte blocate pe 660 km de autostrăzi şi drum expres”, a mai spus el.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 14-12-2022 21:18