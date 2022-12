Grideanu: Comisiile parlamentare de finanţe au suplimentat cu 17% a bugetul Ministerului Transporturilor pentru 2023

Sorin Grindeanu a anunţat că cei din comisiile parlamentare de finanţe, bănci au suplimentat, luni, cu 17% a bugetul Ministerului Transporturilor pentru anul 2023, comparativ cu acest an.

„Sunt peste 23,3 miliarde de lei care vor fi alocate anul viitor, din care 11,9 miliarde de lei pentru infrastructura rutieră şi 5,2 miliarde pentru infrastructura feroviară”, a adăugat ministrul Transporturilor.

„Comisiile parlamentare reunite pentru finanţe bănci au înţeles importanţa finanţării transporturilor şi chiar au acceptat să aloce sume în plus! Au dat undă verde suplimentării cu 17% a bugetului Ministerului Transporturilor pentru anul 2023, comparativ cu 2022. Sunt peste 23,3 miliarde de lei care vor fi alocate anul viitor, din care 11,9 miliarde de lei pentru infrastructura rutieră şi 5,2 miliarde pentru infrastructura feroviară. Sunt sume care vor fi investite nu doar în sectorul transporturilor, ci bani care vor aduce plus valoare economiei româneşti în ansamblu! Vom continua să livrăm ceea de am promis! Avem proiecte, avem finanţare, avem putere de muncă şi capacitate de implementare!”, a scris Sorin Grindeanu, luni pe Facebook.

