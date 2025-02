„S-au zdruncinat geamurile”. Localnicii din județul Galați, terifiați de drona rusească intrată în spațiul aerian național

Patru avioane de luptă au fost ridicate de la bazele militare Borcea și Mihail Kogălniceanu. Localnicii au primit mesaje RO-Alert, iar la 112 s-au înregistrat 11 apeluri de la oameni care semnalau prezența aparatelor de zbor.

Mesajul RO-Alert care a anunțat posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian a venit după ora 23:00. Zona în care se presupune că ar fi căzut rămășițle unei drone rusești a fost localizată în dreptul comunei Zătun, chiar pe malul Dunării.

Constantin Spânu, purtător de cuvânt MApN: „A fost semnalată o posibilă zonă de impact pe teritoriul național al României în apropierea frontierei româno-ucrainene la aproximativ 10 km este de Galați”.

Patru avioane militare, pompieri de la ISU Galați, dar și specialiști din Ministerul Apărării Naționale au plecat imediat în misiune.

Între timp, la 112 s-au primit 11 apeluri de la localnici.

Localnic: „S-au zdruncinat geamurile. De la 11 la 12 a fost toată... se auzea vuind când trăgeau ei, cu dronele astea. Am beciuri, am unde să mă bag”.

Margareta Racoviță, localnic: „Am văzut multe lumini pe cer, am văzut un abur, așa ca un halou și un miros puternic de praf de pușcă, apoi am văzut din zona Galațiului proiectoare. Eu inițial am zis că e un lampadar, dar, de fapt, era o dronă, era foarte aproape, era la proximitatea copacilor. După care s-a auzit ca o implozie. Mi-am dat seama că s-a prăbușit”.

Dimineață, militarii, dar și pompierii de la ISU Galați au încercat să identifice zonele în care ar fi putut să cadă rămășițe ale dronelor rusești. Polițiștii de la Rutieră au limitat accesul localnicilor în zona comunei Zătun.

Perimetrul unde este posibil să fi căzut resturile de drone este păzit de Poliție, ISU și Poliția de Frontieră din Galați. Atacul cu drone a vizat infrastructura portuară din zona Reni, dincolo de Dunăre, în Ucraina.

