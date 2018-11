„Ochii de pisică” de pe Transalpina, furați în timp record: „Sunt iuți de mână”

Pro TV

Record în materie de furturi înregistrat pe Transalpina. Drumarii, care toată ziua de luni au montat plăcute reflectorizante pe parapeţii din curbele periculoase, s-au trezit ca o mare parte din aceştia fuseseră furaţi.

„Ochii de pisică", aşa cum li se mai spune, sunt de mare folos şoferilor mai ales noaptea şi pe vreme de ceaţă. Acum, drumarii aşteaptă ca poliţiştii să dea de urma hoţilor pentru a-şi recupera prejudiciul.

Hoţii au avut nevoie de doar câteva ore pentru a fura zeci de „ochi de pisică", pe care i-ar putea folosi cel mult la semnalizarea căruţelor.

Drumar: „S-au chinuit să îl smulgă de aici, că nu iese uşor. Au băgat un levier, ceva, le-au rupt de pe platbanda din spate. că bucata asta de plastic e prinsă pe platbanda în spate, presat. Le-au smuls, nu ştiu cum au reuşit.”

Cristian Tudor, reprezentant Secţia Drumuri Naţionale Târgu Jiu: „A fost un record acest furt al materialelor reflectorizante, al acestor catadioptri - ochi de pisică, aşa cum îi ştie lumea. Chiar şi pe noi ne-a şocat, am mai avut astfel de evenimente, de furturi, dar niciodată atât de rapid. Echipa care a finalizat montarea parapetului a plecat la 20 seara, iar dimineaţa, la revizie, în jurul orei 7.30, am constatat că nu mai sunt.”

Dispariţia plăcutelor reflectorizante a fost repede remarcată şi de şoferi, mai ales de cabanierii din Rânca, ei fiind cei care circulă cel mai des în această perioadă pe Transalpina.



Constantin Pănescu, cabanier Rânca: „Eu chiar aseară (n.r - marți) am venit pe întuneric şi am văzut ce bine este să ai ochi de pisică şi ce rău este unde nu mai sunt ochii de pisică. Acuma, faptul că s-au pus şi s-au furat ori le-a luat vântul, eu nu am de unde să ştiu.”

Șofer: „Nu ştiu ce să zic, cu hoţii nu te pui. Aşa iuţi de mână sunt. Din păcate da, să le pui cu o zi înainte, că le am şi văzut postate. Și dimineaţa, la 10, să nu le mai găseşti, e ceva.”

Imediat cum au obervat lipsa plăcutelor, drumarii au cerut sprijinul poliţiştilor. Oamenii legii îi caută acum pe hoţi. Drumarii spun că se mai fură, pe lângă ţevile de la semnele de circulaţie şi componente ale parapeţilor. Până acum nu a fost prins niciun făptaş.

