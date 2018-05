Animație grafică. Explicația Armatei pentru rachetele de semnalizare care au creat panică în Craiova

Incident grav în urma unui exerciţiu comun al militarilor români şi polonezi, desfăşurat într-un poligon de lângă Craiova. Mai multe rachete de semnalizare au eşuat în oraş, iar una a distrus o maşină şi a semănat panică.

Deocamdată nu se ştie dacă a fost vorba de o eroare umană sau dacă rachetele au fost defecte. Parchetul militar se ocupă de anchetă.

Mai multe rachete militare de semnalizare au luminat cerul oraşului Craiova şi la scurt timp, un proiectil s-a înfipt cu zgomot în parbrizul unei maşini parcate. În autoturism nu era nimeni.

Localnic:"Am crezut că sunt lampioane, au fost mai mult de 10 - 12, ardeau, lăsau dâră de fum şi apoi se stingeau şi cădeau pe pământ. Şi unul a căzut aici printre noi."

Obiectul căzut din cer li s-a părut suspect localnicilor şi îngrijoraţi de cele întâmplate au sunat la 112.

Localnic: "Intră prin parbriz, intră prin bord şi trecu jos, aşa sparse bordul tot, aici e făcut praf tot."

Localnic: "Am auzit bubuind, se stingeau acele lumini, am venit, maşina a început să tităie de la alarma şi am văzut obiectul de a căzut. Era un fier de vreo 30 de cm."

Proiectilul care a străpuns maşina a fost tras pe un teren de instrucţie al armatei - aflat la doi kilometri distanţă.

Acolo, un contingent militar polonez şi soldaţi de la Batalionul 26 Infanterie au avut un exerciţiu tactic de instruire pe timp de noapte.

Militarii au folosit rachetele ca să lumineze zona şi să identifice la sol mai multe repere. Împrejurările în care unele dintre proiectile au ajuns în oraş sunt încă neclare.

Proprietarul maşinii: "Trag de o săptămână, ce fac aici nu ştim noi."

Martor: "Chiar să nu îi fi înştiinţat cineva: opriţi-vă că sunt probleme cu proiectilele şi cad încontinuu în cartiere printre oameni!"

Pe lumină, oamenii au găsit în zonă şi alte rachete eşuate.



Localnic: "Lungime 20 - 30 de cm, diametrul eu ştiu să fie 20. Ca fiecare, noaptea pe beznă să te pomeneşti cu pocnituri şi să nu fi ştiut de unde vine fumul roşu."

Localnic: "A venit cu putere doamnă. Mă mir cum nu l-a omorât ca a trecut chiar pe lângă dânsul."

Evenimentul nedorit este anchetat acum de procurorii militari şi de o comisie a armatei.

Cătălin Rotărici, Brigada Multinaţională Sud-Est: "Antrenamentele nu au presupus trageri de luptă cu armanentul individual sau cu armamentul montat pe tehnica din dotare. Pentru indentificarea reperelor din teren au fost folosite mijloace de semnalizare tip rachete de iluminare."

"S-a început urmărirea penală pentru infracţiunea de uz de armă şi distrugere. Se are în vedere fie o defecţiune tehnică a acestor dispozitive, fie o eroare umană”, a spus Cristian Ionescu, prim-procuror militar adjunct la Parchetul Militar Timișoara.

Maşina distrusă nu era asigurată iar proprietarul vrea ca armata să îi plătească reparaţiile.

