Ciolacu, despre Schengen: Am declanşat în acest moment negocierile, pentru că România era blocată. Primul pas s-a făcut

„Normal că mă bucur şi cred că şi dvs vă bucuraţi în egală măsură, este faptul că am declanşat în acest moment negocierile, pentru că România era blocată. Primul pas, cel mai important, s-a făcut, Austria este mai flexibilă. Normal că nu puteau să anunţe triumfalist că, din acest moment, fără nici o condiţie o să intre România pentru primul pas, aerian, urmând ca anul viitor, cred că sub preşedinţia Ungariei vom continua cu pasul doi, terestru”, a spus Ciolacu.

Premierul a precizat că ministrul de Interne este în momentul acesta la Viena la negocieri şi urmează pe urmă să meargă în Slovacia la negocieri.

„Să nu credeţi că din cerinţele pe care le are Austria, care nu mi se pare unele exagerate, fiindcă cu toţii ne întărire a frontierei şi cu Bulgaria, şi cu Ungaria, şi nu ne păcălim unii pe alţii şi nu ne minţim, dar domnul Cherecheş a reuşit să treacă frontiera cu un buletin al unui văr mai tânăr cu 10 ani. Ăsta este adevărul, dacă vrem să ne asumăm aceste lucruri. Dacă vrem să minţim şi să băgăm tot timpul sub preş, totul, şi să credem că noi păcălim pe toată lumea, că am eu o teorie că şmecheria asta a distrus România, nu vom reuşi, că nu ne crede nimeni. O să ne arate imaginile pe care le-aţi dat la televizor. Deci, sunt nişte discuţii normale şi sunt ferm convins că vor fi benefice pentru români şi pentru statul român”, a spus Ciolacu.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 11-12-2023 11:19