„Nu m-am spălat pe cap cu șampon de doi ani”. O femeie susține că părul ei nu a arătat niciodată mai bine

Iiris Heikkinen s-a săturat să își spele zilnic părul și a constatat că, în timp, asta îi provoca mâncărimi la nivelul scalpului.

Ea a decis să renunțe complet la șampon și, în ultimii doi ani, s-a spălat pe cap doar cu apă. Tânăra a mărturisit că înainte a încercat să se spele pe cap cu oțet de mere și bicarbonat de sodiu, după care a ajuns să folosească doar apă simplă pentru a-și spăla părul.

Iiris a descoperit la 24 de ani metoda "no poo" de a se spăla pe păr. Ea folosește acum doar apă și un strop de ulei de nucă de cocos o dată la două luni și spune că părul ei nu a arătat niciodată mai bine.

„După doar câteva săptămâni de aplicare a metodei "no-poo", mâncărimile au încetat. La început, la un moment dat, părul meu părea gras, dar am trecut peste asta și în curând a revenit la normal. Acum, când mă întâlnesc cu oamenii, aceștia nu au nicio idee că nu folosesc șampon. Când le spun, sunt întotdeauna surprinși și spun cât de sănătos și curat arată părul meu", a spus ea, conform Mirror.

Aceasta a mărturisit că la început a ales să mărească timpul dintre spălări, folosind șampon și balsam organic o dată la câteva zile.

„Întotdeauna am fost atentă la mediul înconjurător, așa că am început să folosesc produse cosmetice organice când am ajuns la universitate, deoarece, locuind într-un oraș mare, aveam mai multe opțiuni. Cred că este mult mai bine să folosești produse organice. Este mai bine pentru mediu, este mai blând, deoarece nu se fac teste pe animale și, de asemenea, este mai sănătos să știi că folosești doar ingrediente naturale și că nu folosești substanțe chimice agresive pe piele sau pe păr", explică tânăra.

Pentru că mâncărimile de la nivelul scalpului nu au dispărut, ea a ales să renunțe definitiv la șampon. Așa a ajuns ca în anul 2017 să își spele părul doar cu apă.

Acum Iiris își spală părul cu apă ori de câte ori face un duș și doar ocazional folosește un strop de ulei de nucă de cocos sau pudră de frunze de neem - un tip de plantă folosită în medicina indiană antică - pentru a da un plus de strălucire. Ea mai folosește pudră de talc pentru a se coafa.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 09-08-2023 20:28